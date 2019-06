Musica e sport in piazze e vie del centro con il 3° Mercoledì del Cuore

(Sesto Potere) – Forlì – 18 giugno 2019 – Arriva un altro Mercoledì del Cuore, mercoledì 19 giugno, nella calda estate di Forlì. Continua il clima di festa e tutta la città è pronta ad invadere il centro storico dall’aperitivo fino a mezzanotte. Con la stagione calda le vetrine degli esercenti e delle attività del circuito di Forlì nel Cuore si vestono d’estate, con le nuove collezioni in vetrina pronte a

farsi scoprire nelle belle passeggiate dei forlivesi. Anche in questo Mercoledì Forlì si prepara ad una serata esplosiva, i negozi aperti, la gente in centro e i locali pronti a far festa fino a tarda sera.

PIAZZA SAFFI

La centralissima Piazza Saffi tornerà a ospitare le associazioni sportive della città, oltre all’ormai fisso appuntamento con il Rugby Forlì 1979, la Polisportiva Edera si esibirà con uno spettacolo di ginnastica ritmica e artistica. Il basket forlivese si prenderà la scena con il torneo MargheAllstars, in memoria di Matteo Margheritini, e come ogni anno il ricavato

andrà in beneficenza .Tutto sarà come sempre affiancato anche questa settimana dalle realtà associative di interesse per le famiglie, come le organizzazioni di volontariato tra cui Croce Rossa e I Sapori della Romagna Forlivese con gli immancabili prodotti della nostra terra. Nel chiostro di San Mercuriale spazio alla fotografia con la mostra fotografica “Abruzzo tra natura e storia” a cura di Foto Cine Club di Forlì.

Per rimanere in ambito fotografico Fotoclub CSI Savoia in collaborazione con l’associazione Postcards, organizzano un gazebo fotografico a tema. Il tema della serata sarà la campagna di una volta. Chiunque potrà vestirsi come i contadini di tanti anni fa e farsi fotografare fra galline e balle di paglia.

Cocktail e ottima musica a fare da cornice a tutta la piazza grazie agli esercenti Saffi 25, Pizzeria Sole, Lovo Bar Pasticceria, Tre Sorelle e Eataly, Flora invece propone il suo BubbleTea, una bibita fresca contro il caldo delle notti

d’estate. In Piazza spazio anche alle vetrine illuminate di Spadarella Gioielli, Tabaccheria Benini e Gioielleria Ricci.

ALTRE PIAZZE

Il cuore di Forlì batte in tutte le piazze pronte ad accogliere ragazzi e famiglie nel centro della città.

In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di Pueblo Latino e dj Alexander White.

In piazza XC Pacifici, al The Abbey Pub musica irlandese con l’esibizione dei Pacifici Jumboreel.

A due passi, Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra Welldone Burger e ControSenso: i loro Mercoledì in Piazzetta proseguono con la musica live di Limine, drink e il dj set di Paolo Campidelli. Vivere e Viaggiare Cisalpina Tours, Assicurazioni Vittoria vi aspettano in Via Mameli In Piazza Morgagni il Jump propone un corso di spillatura di birra, dalle 18.30 alle 19.30 avrete l’occasione di prepararvi la vostra birra, raccogliere gadget, ballare con dj Sale e gustarvi un menù speciale. In Piazza XX settembre Banco continua a farci sentire in oriente con Sushi. Musica sotto le stelle ed ogni palato è soddisfatto. Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città e i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le sue prelibatezze e i suoi menu speciali. L’offerta è ricchissima e di grade qualità, dalla

collaborazione tra Benso, La Casa del Parmigiano, Cacao Gelateria, Bifor e Menadito nasce Aritmia un urban “pank-nic” che vi darà l’occasione di fermarvi per un gustoso aperitivo. Anche gli altri locali sono lieti di proporre le loro specialità Coco Bahia, Mami Margherita, Osteria del Mercato, Bar del Mercato, La Sosta, Acquolina Pescheria e Osteria Nascosta. Per il dopo cena al Bifor, dove la birra artigianale è regina incontrastata ci sarà spazio anche questa settimana per la musica dal vivo con i Braun Factory, anche da Nati a Forlì la musica sarà protagonista per un serata all’insegna del divertimento.

Oltre ai momenti dedicati al cibo e alla musica Piazza Cavour offre innumerevoli occasioni per lo shopping tra le quali Ottica Erbacci, B-side, Farmacia Comunale Piazza delle Erbe, MaraPunto, Natalino abbigliamento e Oggetti Preziosi.

CORSI E VIE DEL CENTRO

I Mercoledì del Cuore non sono solo eventi, musica e divertimento ma molto di più. Nelle calde serate estive dei mercoledì si può respirare l’aria di festa passeggiando per i corsi e le vie tra negozi aperti e vetrine illuminate per le nuovi collezioni estive. Uno dei modi migliori per vivere il Mercoledì è cogliere l’opportunità e dedicarsi allo shopping in Centro.

Gli esercenti di Corso della Repubblica sono tanti e per tutti i gusti: Moda Più, Ottica Perris, Pelletteria Vignatelli, Rataplan, Vision Ottica Calboli, CoinCasa e Libreria Bertelli, mentre da Pingouin potrete imparare i segreti per realizzare fantastici lavori a maglia.

Corso Diaz rimane protagonista grazie ai suoi Mercolediaz creati dall’unione fra La Viande, Le Fofò, Bottega Alchemica Verdepaglia e Bus – Beershop Ufficio Sinistri. Questa sera avrà come colonna sonora la musica dei Talamh De Focu. Anche qui non mancheranno le occasioni proposte dai commercianti Igi&Co, Rustica Bottega D’arte, Otoplus5, Paolo Pilotti e Ottica Vasumi vi aspettano nei loro punti vendita.

A lato di corso Diaz c’è anche la Piazzetta Antica Pescheria potrete fermarvi per cena da VerdePaglia Bistrò e approfittare delle offerte di So Chic Da Velvet Cat potrete degustare ottimi drink, mentre Baalbek organizza una incredibile cena con tutti i piatti creati dalla executive Chef Faten. La Shawarma di pollo le mezze il Kibbeh I Fatayer, insomma un viaggio nel mondo libanese, accompagnato come sempre da buona musica e dal Cocktail Bar Truck Vincent.

Corso Garibaldi si riconferma una via fondamentale per la movida forlivese, musica e aperitivi da Le Petit Arquebuse, Oltremodo e Caffetteria del Duomo. Sono pronti ad accogliervi con le loro gustose proposte Pasticceria Roberto, Gelateria Viroli, Pizzeria dello Studente mentre La Baita del Buongustaio è un ottimo punto dove fermarsi per una cena informale. Gli esercenti di Forlì nel Cuore vi aspettano anche in Corso Garibaldi, Impronta, Tabaccheria Il Duomo, Caramelo abbigliamento e accessori donna, Manoni 2.0 e Farmacia Mancini. Una piccola deviazione in via Tavani Arquati vi porterà nel mondo de Il Guado un laboratorio di decorazione sui tessuti secondo l’antica tecnica della “Stampa a ruggine”, tradizione tipica romagnola.

Il Don Abbondio, altro luogo storico della gastronomia forlivese, propone ottimi piatti accompagnati da calici di vino sapientemente abbinati dal somelier del locale.

Per la rassegna “Passeggiate d’Estate” Palazzo Romagnoli (via Cesare Albicini) sarà aperto con la mostra “Arte e Gioia di Vivere” ad ingresso ridotto, dalle 21.00 “Una passeggiata nella bellezza di Palazzo Romagnoli” con Serena Vernia. La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione Italia Nostra – sezione di Forlì.

Via delle Torri con i suoi storici punti di riferimento resta uno dei luoghi più carichi di energia del centro. Caffè dei Corsi, Caffe delle Torri e Bar il Mattino come sempre non faranno mancare alla via la giusta carica tra drink e clima di festa. Spazio anche allo shopping grazie a Jumper, Smile T-Shirt, Paprika Calzature, Macrì, Panificio Genovese,

Cooperativa Equamente – Altromercato, Mucri Abbigliamento, e Huarò.

Un’altra via pronta ad accogliere chi vuole rilassarsi con lo shopping è Corso Mazzini, con le vetrine di: Connect, Gioielleria Allure, Manimanie Studio, Minoia Sport, Ottica Stradaioli, Pasticceria Balelli, Stile In Oro, Studio Ad Arte Ceramica, Tabaccheria Cavallucci, Trevisport, World Of Beauty Info Point Forlì e Arrotino.

Avvicinandoci alla Piazza le occasioni continuano da Emy e Cris Abbigliamento in Via Fratti e per un pausa rinfrescante vi potete fermare da Tinto Caffè in Piazza Del Carmine.

Proseguendo il percorso in Largo De Calboli troverete Profumeria Mengozzi, Eco.Logicamente, Farmosanitas e Ottica Giuliani. Presso Farmacia Comunale De Calboli ci sarà “Farmacia in giardino”, mentre i ragazzi del Games Bond sono pronti con gustosi cocktail e i loro giochi di società.

In Via dei Filergiti spazio alle nuove tendenze con Serata in Moda, una sfilata nata dalla collaborazione tra Le Occasioni dell’Impronta, Caffetteria Perugini, Brunelli, Casa Caffe Mokarika, Allaccia Slaccia, Settemarzo in collaborazione con altri esercenti. La serata avrà come colonna sonora la musica di Dj Franco Bondi e sarà

presentata dal Gaddo.

Il Regnoli Summer Street animerà Via Giorgio Regnoli. L’unione delle attività La Granadilla, Ferri & Menta, Il Burghetto, Otoplus, Viveur – Goditi i piaceri della vita, Bait’Auei sono lieti di portare l’estate in centro per tutti i Mercoledì, avrete la possibilità di assaggiare pietanze del tutto diverse tra loro a pochi passi l’una dall’altra. Dopo una buona cena si da il via alle danze con il djset che vi accompagnerà per tutta la serata, facendo da colonna sonora per lo shopping fra le bancarelle di artigianato artistico e i vari negozi: Caffè Partenope, Timbrificio Forlivese, Tabaccheria Bassi Valeriana, Gioielleria Celli, Quarantotto, Artefatti, la Botteghina del Libro. Così fra un mojito, un calice di vino e il piacere di farsi un regalo un semplice mercoledì, vi proietterà negli anni più belli della

vostra vita, quelli della spensieratezza e dei pantaloni a zampa di elefante, al fine di farvi rivivere gli stessi bei momenti di un tempo.

Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.