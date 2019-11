Municipio di Caldarola (Mc) ricostruito con la solidarietà dell’Emilia-Romagna

Il nuovo palazzo comunale, di circa 400 metri quadrati, ospiterà tutti gli uffici finora accolti in container ed è

stato realizzato su un terreno acquisito con i fondi statali. Il collaudo dell’opera è stato curato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Un secondo immobile, di 40 quaranta metri quadrati, accoglierà le sale per il Consiglio comunale e gli organi istituzionali dell’Ente. Entrambe le strutture sono state progettate all’insegna della sostenibilità ambientale, sia per la scelta dei materiali e sia per l’alimentazione energetica fornita da pannelli fotovoltaici.