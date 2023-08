(Sesto Potere) – Roma – 9 agosto 2023 – Le statistiche del portale web ‘AnnunciLavoro360.com’ rilevate ad agosto 2023 mostrano una netta predominanza di Milano, Roma e Bologna come province con il maggior numero di annunci di lavoro. Milano guida la classifica con 30.889 annunci, seguita da Roma con 16.995 annunci e Bologna con 16.155 annunci.

Interessante notare le mansioni più richieste nelle diverse province. A Milano, le figure professionali più richieste sono ingegneri, specialisti di marketing, contabili, esperti in economia e banca. A Roma e Bologna, oltre agli ingegneri, si cercano anche esperti in informatica e autisti.

Le province che invece presentano un minor numero di annunci sono Cagliari, Pescara, Siracusa, Potenza e Isernia. In queste aree, le mansioni più richieste variano dalle professioni legate al settore turistico e della ristorazione, come camerieri e baristi, a figure professionali come autisti e ingegneri.

Le città con il maggior numero di annunci sono Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino e Bollate, tutte in provincia di Milano. Al contrario, le città con il minor numero di annunci sono Bleggio Superiore, Roccaromana, Chies d’Alpago, Calliano e Tronzano Lago Maggiore.

Le aziende che hanno pubblicato il maggior numero di annunci sono Adecco Italia Spa, Randstad Italia SPA, Manpower Group, Manpower e Ripetizioni.it. Queste compagnie coprono una vasta gamma di settori, dalla consulenza alla formazione, offrendo una varietà di opportunità di lavoro.

La Lombardia guida la classifica delle regioni con il maggior numero di annunci (84.179), seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Le regioni con meno annunci sono invece Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Umbria.

Gli annunci più cercati riguardano lavori part-time, contratti a tempo determinato e a tempo pieno, consulenze e tirocini. I titoli di studio più richiesti sono il diploma di maturità, seguito dalla laurea, master, scuola dell’obbligo e dottorato.

Infine, le mansioni con più candidati sono nell’ambito alimentare, abbigliamento/tessile/moda, turistico/alberghiero/ristorazione, commercio/grande distribuzione e trasporti/logistica. Le città con più candidati sono Roma, Palermo, Milano, Genova e Napoli.

In conclusione, le statistiche di AnnunciLavoro360.com evidenziano una varietà di opportunità di lavoro in tutto il paese, con una particolare concentrazione nelle grandi città e nelle regioni del Nord.

Le figure professionali più richieste variano a seconda delle aree geografiche, ma c’è una costante domanda di ingegneri, specialisti di marketing, contabili e autisti.