Meteo, in arrivo temporali e venti di burrasca al Nord

(Sesto Potere) – Roma – 10 luglio 2020 – La coda di un fronte freddo, associato a una saccatura attiva sul Nord-Europa, interessa, tra il pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, e la giornata di domani, sabato 11 luglio, le regioni settentrionali italiane, specie i settori alpini, con piogge a prevalente carattere temporalesco e con tendenza anche ad aumento, domani, dei venti nei bassi strati.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Dal pomeriggio di domani si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-orientali su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di oggi e di domani un’ allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Per la giornata di domani valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, su alcuni settori del Piemonte e sul restante territorio della Lombardia.