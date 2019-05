Mercatone Uno, dichiarato il fallimento: 1.860 lavoratori senza lavoro

(Sesto Potere) – Bologna – 25 maggio 2019 – Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Mercatone Uno, la nota catena della grande distribuzione di mobili, con 55 punti vendita e 1.800 dipendenti in tutt’Italia, dal Piemonte alla Puglia, passando per l’Emilia-Romagna. La notizia è stata diffusa in anteprima dalla Filcams-Cgil di Reggio Emilia , per voce del segretario Luca Chierici, sostenuto nella comunicazione in una nota congiunta con Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Sul sito facebook di Shernon Holding è stata postata solo la lettera del Tribunale di Milano che dichiara il fallimento di Shernon SPA con sede a Milano e quindi di conseguenza dichiara la fine del Mercatone Uno.

Shernon Holding aveva acquisito i 55 punti vendita dello storico marchio emiliano, nell’agosto del 2018, annunciando un piano di rilancio che prevedeva ricavi già a partire dal 2022. Adesso il colpo definitivo all’azienda: con 1.860 dipendenti che hanno perso il posto di lavoro , almeno 500 aziende fornitrici che vantano crediti ancora non riscossi per un ammontare di quasi 250 milioni di euro e un indotto stimato in circa 10.000 persone. Questa decisione ha innescato la reazione della Regione Emilia-Romagna.

Il governatore Stefano Bonaccini ha dichiarato: “La vicenda del Mercatone Uno non è degna di un Paese civile. Inconcepibile che in pochi mesi si sia precipitati in un altro fallimento; inaccettabile che i lavoratori e le istituzioni locali lo apprendano dai media; sconcertante la condotta della proprietà; tardive e di propaganda le parole dei due Vicepremier, dopo mesi di latitanza sul problema. Nei prossimi giorni saremo a Roma al Ministero e pretendiamo verità e risposte per chi lavora negli e per gli stabilimenti”.

E l’assessore regionale alle Attività produttive , Palma Costi , ha aggiunto: “Una decisione sconcertante, un comportamento davvero inaccettabile da parte della società proprietaria Shernon Holding. Non solo per le modalità con la quale è stata annunciata ai lavoratori, ma anche perchè è arrivata a pochi giorni dalla riunione prevista per giovedì prossimo, 30 maggio, a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo economico e convocata per studiare insieme ai sindacati un piano di salvataggio e rilancio dell’azienda che al tempo stesso potesse offrire le più ampie garanzia di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali”.

Anche dal Governo, la Regione Emilia-Romagna , dopo mesi di impegni , ed anche un ultimo incontro al Mise il 18 marzo scorso fra azienda e sindacati, si aspetta che si passi ai fatti.

“Non possiamo restare inerti – prosegue l’assessore Palma Costi – di fronte ad una decisione che cancella anni di impegno e di sforzi per il rilancio di un marchio storico dell’Emilia-Romagna e faremo tutto ciò che è nelle nostre

possibilità per intervenire in difesa dei diritti dei lavoratori”.

Intanto, giovedì prossimo lo stesso assessore sarà al Mise per partecipare in prima persona all’incontro convocato dal ministero.

“Ci sarò – dice Palma Costi – in primo luogo per conoscere da parte della procedura dell’amministrazione straordinaria come sia stato possibile che solo dopo pochi mesi dall’ assegnazione dei punti vendita a Shernon Holding si sia precipitati in un nuovo fallimento”.

Nei prossimi giorni l’assessore alle Attività produttive della Regione si impegna ad incontrare i Comuni dove si trovano i negozi acquisiti da Shernon per valutare assieme ai rappresentanti sindacali e agli amministratori locali la gravissima situazione di crisi che si apre con il fallimento dell’azienda e il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro.

“Oltre all’assoluta mancanza di rispetto dei cliente. Andrò a Roma – conclude l’assessore Palma Costi – per chiedere al ministro Di Maio come intende intervenire a tutela della rete dei punti vendita e dei lavoratori che da troppi anni vivono nell’incertezza, nonostante i tanti sacrifici fatti per sostenere una fase di procedura concorsuale. Una procedura che puntava al rilancio dei punti vendita e alla salvaguardia dell’occupazione e che sembra finita nel peggiore dei modi dopo nemmeno un anno dal passaggio di proprietà. Saremo al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e cercheremo come sempre di fare fino il fondo il nostro lavoro per trovare una soluzione a questa vicenda”.