Mercato Equo: incontro in seminario vescovile Forlì

(Sesto Potere) – Forlì (FC) – 3 gennaio 2020 – L’enciclica Laudato Sì, che papa Francesco ha scritto avendo a cuore la “cura della casa comune”, ha superato i quattro anni di vita ma ancora ci interpella. Le attese di equità e giustizia sono sempre più impellenti, e giungono da più parti. Dal 26 al 28 marzo 2020, quindi, papa Francesco ha invitato i giovani ad Assisi per un confronto di pensiero e di idee, per cercare insieme un nuovo assetto economico per questo mondo.

Su questo tema i settimanali cattolici della Romagna hanno voluto creare occasioni di incontro e confronto pubblico insieme a Sara Cirone, fondatrice della Società Benefit che porta il suo nome, rivolgendosi al mondo del lavoro e delle imprese, alle organizzazioni di categoria, ai centri di coordinamento e ai punti di riferimento sul territorio. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile delle comunità territoriali sia possibile, e che anche in Emilia-Romagna vadano presentati e diffusi modelli culturali d’impronta umanistica, metodi manageriali sostenibili e strumenti di rendicontazione anche non finanziaria, per favorire l’evoluzione e il progresso degli asset tangibili e intangibili delle comunità territoriali stesse.

Dalla collaborazione con Sara Cirone e da questo confronto iniziale è nata l’idea di un percorso a tappe che collega le sette Diocesi romagnole, da Faenza a Bologna, in preparazione all’evento di marzo 2020 denominato “The Economy of Francesco”, introducendo in questo modo il tema della sostenibilità e del beneficio comune, al fine di partecipare al nuovo paradigma economico di cui parla l’enciclica Laudato Sì. Tema che incontra le attenzioni anche delle istituzioni, a partire dalla Regione Emilia-Romagna, che ha concesso il suo patrocinio, fino agli enti locali.

L’appuntamento forlivese è in programma per giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 18.30 nel Seminario Vescovile (via Lunga 47, Forlì). Si parlerà per l’occasione di “Mercato Equo: la giustizia nel nuovo paradigma economico”. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, Mons. Livio Corazza, e del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, con introduzione affidata a Sara Cirone, fondatrice della società Benefit Sara Cirone Group. A seguire, gli interventi di Massimiliano Marzo, professore di Economia Politica del Dipartimento Scienze Aziendali dell’Università di Bologna; Francesco Santioli, direttore sviluppo di “Rondine Cittadella della Pace” e Lorenzo Ciapetti, direttore di Antares. La partecipazione è libera e aperta a tutti.