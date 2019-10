Meldola, le poesie di Marco Colonna a Palazzo Doria Pamphili

(Sesto Potere) – Forlì – 25 ottobre 2019 – L’associazione Etica&Mente, con il patrocinio del Comune di Meldola, propone un incontro letterario con Marco Colonna, giornalista, dal 1999 fondatore dell’agenzia di informazione SestoPotere.com, scrittore e poeta, che con la sua terza silloge dal titolo “Ho scritto questo salto” ha vinto il concorso nazionale di poesia Narrapoetando 2019.

Leggeranno i testi poetici e dialogheranno con l’autore la giornalista Laura Stradaroli e la poetessa Ada Cresciani Berger.

L’appuntamento , aperto al pubblico , è per domani sabato 26 ottobre, alle ore 17.00, nella sala Nella Versari al II piano di Palazzo Doria Pamphili , in piazza Orsini, 12/e, a Meldola.

Il programma dell’evento muoverà dalla presentazione dei testi più significativi di “Ho scritto questo salto” , l’ultima opera di Marco Colonna, con prefazione del giornalista Pietro Caruso, ispirata anche a fatti reali di cronaca, a iniziare dalla poesia dedicata a Rosita, la liceale sedicenne che nell’estate del 2014 si suicidò lanciandosi dal tetto della sua scuola.

Sarà un percorso letterario e culturale anche a ritroso nel tempo toccando alcuni testi della prima trilogia poetica

dell’autore, con la lettura di poesie tratte da: “Ani+ma” (2016) e “S̶i̶a̶m̶o̶ Sono” (2017 e seconda edizione 2018) che vanta l’ introduzione del compositore Angelo Bergamini, fondatore e frontman dei Kirlian Camera, band cult dello scenario musicale elettronico e underground internazionale.

Le prime tre raccolte di Marco Colonna hanno valso all’autore riconoscimenti in concorsi nazionali di poesia, pubblicazioni in altre antologie, e la distribuzione e la presentazione pubblica in alcune fiere dell’editoria (come le ultime due edizioni di “Marche libri” , “La festa del libro di Macerata” e “La Romagna dei Libri”, la rassegna di incontri con autori ed editori romagnoli, promossa dalla biblioteca comunale di Bellaria Igea Marina) o letture in pubblico in kermesse culturali come le ultime due edizioni della Settimana del Buon Vivere, a Forlì.

A fine settembre, inoltre, in coincidenza con la Giornata Mondiale della Poesia, presentando un testo inedito, il poeta Marco Colonna a è stato premiato a Roma con il 5° posto assoluto, tra oltre 1.510 testi selezionati e gli 80 finalisti che hanno superato la fase conclusiva del concorso 100 Thousand Poets For Change 2019, 4^ edizione dell’ evento accreditato a livello internazionale come unico per il nostro Paese dall’ associazione americana 100Tpc.

Il programma dell’incontro di sabato 26 ottobre a Meldola prevede domande finali del pubblico.

L’ingresso è gratuito.