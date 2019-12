Maxi operazione contro la ‘ndrangheta, arresti anche al Nord

(Sesto Potere) – Vibo Valentia – 20 dicembre 2019 – Maxi operazione contro la ‘ndrangheta condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia , su disposizione dell’ autorità giudiziaria di Catanzaro, che ha smantellato le cosche della provincia di Vibo Valentia che fanno capo alla famiglia Mancuso di Limbadi.

Il bilancio è di oltre 300 arresti in tutta Italia e all’estero (in Germania, Svizzera e Bulgaria). In manette anche l’ex senatore di Forza Italia ed avvocato Giancarlo Pittelli, il sindaco di Pizzo Calabro (VV) e presidente regionale dell’Anci Gianluca Callipo e l’ex consigliere regionale della Margherita e poi Pd, Pietro Giamborino.

Coinvolti , oltre ai politici ed agli avvocati, anche commercialisti, funzionari pubblici, cancellieri del Tribunale.

carabinieri

Complessivamente, sono state indagate 416 persone, coinvolte nell’indagine cittadini residenti: in Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Hanno collaborato con i carabinieri anche le forze di polizia dei paesi esteri dove è in corso l’indagine, le unità del Gis, del reggimento paracadutisti, degli squadroni eliportati cacciatori, dei reparti mobili e da mezzi aerei e unità cinofile.