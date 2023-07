(Sesto Potere) – Roma – 25 luglio 2023 – Si attende domani il pronunciamento del governo della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per le regioni del Nord e del Sud, in particolare: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, flagellate dal maltempo e da eventi climatici estremi (prima siccità e poi: grandine, nubifragi, trombe d’aria, vento a più di 100 Km all’ora al Nord e caldo eccessivo e incendi al Sud) nelle ultime 24 ore.

Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci – che nella giornata di oggi è intervenuto nel corso di un’intervista televisiva sul tema dei cambiamenti climatici – s’è già consultato con i presidenti delle regioni colpite e domani in seduta di consiglio dei ministri dovrebbe riferire sulla situazione creatasi e una prima stima degli effetti delle calamità.

In attesa del parere della premier Giorgia Meloni per la delibera definitiva dello stato di emergenza.