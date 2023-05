(Sesto Potere) – Forlì – 17 maggio- Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha fornito alcuni aggiornamenti sull’emergenza maltempo.

Sono in arrivo più di 100 Vigili del Fuoco da tutta Italia per darci supporto, ed è giunta in città una Colonna Mobile della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con 32 uomini, decine di mezzi, kit idraulici per il pompaggio dell’acqua e fango, pompe automatiche e molto altro.

Intanto, gli sfollati sono saliti a più di 200.

Domani partiranno i sopralluoghi a scuole ed edifici pubblici. Chiuse domani le scuole, i centri diurni , i centri giovanili, le palestre, le biblioteche e i musei civici.

“L’emergenza non è ancora finita. La situazione richiede uno sforzo aggiuntivo. Grazie a tutti dell’aiuto”: il messaggio di Zattini.