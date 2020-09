Macfrut Digital si presenta domani in anteprima

(Sesto Potere) – Cesena 1 settembre 2020 – Macfrut Digital si presenta mercoledì 2 settembre alle ore 11,00. Lo farà in un evento stampa aperto a tutti gli operatori, visibile in versione free sul sito macfrutdigital.com e sulla pagina facebook di Macfrut, nel quale sarà presentata in anteprima assoluta la prima fiera digitale al mondo dedicata all’ortofrutta. Come si svolgerà la fiera e i Forum sulle principali tematiche del settore presenti nel corso della tre giorni (8-10 settembre 2020).

Un evento che tanto interesse sta suscitando in un settore strategico come l’ortofrutta, seconda voce dell’export agroalimentare del made in Italy, e più in generale nel panorama fieristico per le tante novità che porta con sé.

Un evento che ha registrato una particolare attenzione da parte della Cina presente a Macfrut Digital con 87 imprese cinesi nel Padiglione Nazionale Cina-Agri. Si tratta di un vero e proprio Padiglione Nazionale che mette in vetrina 30 tipologie di frutta fresca, frutta lavorata, oltre 20 tipologie di verdure fresche, prodotti vegetali trasformati e macchinari per la lavorazione.

“La Cina e l’Italia sono state entrambe colpite dalla pandemia – spiegano da Cina-Agri – Sono due civiltà storiche unite delle antiche e moderne Vie della Seta, i due Paesi hanno una nuova missione: collegare l’Asia e l’Europa a beneficio del mondo. L’anno 2020 in particolare segna il 50° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Il Padiglione Nazionale Cina-Agri con una grande scala e vari prodotti comporrà sicuramente un capitolo importante nella storia delle relazioni cine-italiane. Varie caratteristiche della frutta e della verdura cinesi affondano in ambienti naturali e riflettono la diversità e la bellezza della vita. Crediamo che Macfrut possa essere un’ottima opportunità e vetrina espositiva. Attraverso la vetrina, esporremmo frutta e verdura. Dietro la vetrina, presenteremo un’affascinante vista della Cina”.

Info: macfrutdigital.com