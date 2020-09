L’UniBo nella top 200 mondiale

(Sesto Potere) – Bologna – 2 settembre 2020 – L ‘Alma Mater si conferma nella top 200 mondiale migliorando ancora una volta il suo piazzamento. Qualità della didattica, attività di ricerca e visione internazionale i principali punti di forza



L’Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani nella nuova edizione del World University Rankings di Times Higher Education (THE), una delle più note e prestigiose classifiche universitarie internazionali.



A livello mondiale, l’Alma Mater si conferma per il terzo anno consecutivo nella top 200 del ranking, raggiungendo la posizione numero 167: una in più rispetto allo scorso anno, a fronte di un aumento significativo delle università incluse della classifica (che passano da 1.397 a 1.527). Considerando che nel mondo esistono circa 26 mila università, l’Ateneo bolognese è quindi stabilmente nell’1% dei migliori atenei a livello globale.



Tra i principali indicatori che compongono il ranking, l’Alma Mater ottiene il posizionamento migliore in quello relativo alla qualità della didattica, e migliora la propria valutazione anche rispetto alla qualità e numerosità delle attività di ricerca scientifica e nel campo delle opportunità e iniziative internazionali.



“L’Università di Bologna è decisamente cresciuta negli ultimi anni, grazie all’intenso lavoro fatto in diversi settori strategici”, afferma il Rettore Francesco Ubertini. “Si è molto arricchita la nostra offerta formativa internazionale e sta aumentando la nostra capacità di attrazione di studenti e ricercatori da tutto il mondo, ma anche di fondi di ricerca per progetti competitivi. Stiamo investendo molto sull’innovazione della didattica, sulle infrastrutture di ricerca e sulla qualità del reclutamento in ambito internazionale. Pur consapevole che i ranking offrono una visione parziale, non riuscendo a cogliere a pieno la complessità di un ateneo, sono soddisfatto che la nuova classifica di Times Higher Education registri questo miglioramento, collocando l’Alma Mater al primo posto tra gli atenei italiani e al 167° a livello mondiale. Un risultato ancor più di rilievo se pensiamo che l’Alma Mater è un ateneo multicampus che copre tutte le aree del sapere: in base ai risultati del 2020, nelle prime 200 posizioni del ranking compaiono solamente 9 mega atenei (con più di 50.000 studenti) e, tra questi, l’Università di Bologna risulta il più grande in Europa”.



Sempre secondo Times Higher Education (THE), l’Università di Bologna è anche il primo ateneo in Europa e il sesto a livello mondiale nella classifica THE Impact Rankings, uscita pochi mesi fa, che valuta l’impatto positivo degli atenei sul tessuto sociale e il loro impegno nel campo della sostenibilità utilizzando i parametri indicati nell’Agenda 2030 dell’ONU.