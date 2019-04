L’UniBo celebra il genio di Leonardo da Vinci

(Sesto Potere) – Bologna – 29 aprile 2019 – Giovedì 2 maggio, a 500 anni esatti dalla morte, l’Università di Bologna promuove una giornata per celebrare il genio di Leonardo da Vinci. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 13nell’Auditorium del DamsLab (Piazzetta Pasolini, 5/b – Bologna). L’ingresso è libero con prenotazione online.

Leonardo da Vinci occupa una posizione unica nella storia dello sviluppo della nostra civiltà: nessuno come lui ha saputo eccellere in discipline tanto differenti fra loro come la pittura, l’anatomia, l’architettura, la fisica, le scienze naturali, l’ingegneria idraulica, l’ingegneria meccanica, la robotica, la cartografia, il design, la prosa, e l’elenco potrebbe continuare. Con la sua curiosità insaziabile, Leonardo da Vinci rappresenta il modello più elevato di genio rinascimentale, ne incorpora pienamente lo spirito, ne rappresenta il successo in termini di originalità ed efficacia delle sue manifestazioni multidisciplinari.

Durante l’incontro, esperti in arrivo da tutta Italia faranno rivivere alcune delle idee più innovative di Leonardo, raccontando le caratteristiche trasversali del processo di pensiero creativo di una delle menti più geniali che abbiano mai vissuto su questo pianeta.

La giornata sarà aperta dai saluti del Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini. Tra gli interventi in programma ci saranno quelli di Gino Tarozzi (Università di Urbino) che presenterà il libro “Leonardo da Vinci. Studi

di ottica & geometria. Tre casi”, di Edmondo Pedretti, di Edoardo Villata (Università Cattolica di Milano) che parlerà di pittura leonardesca, di Marco Gaiani(Università di Bologna) che racconterà l’analisi dei disegni di Leonardo da Vinci e di Rossella Lupacchini e Annarita Angelini (Università di Bologna) che parleranno di “Visione e astrazione con gli occhi di Leonardo”.

A seguire, interverranno Davide Bigoni (Università di Trento) che parlerà di Leonardo, Galileo e di Scienza delle Costruzioni e Sara Taglialagamba (Fondazione Pedretti) che racconterà i collegamenti tra Leonardo e la robotica. Infine,Giovanni Emanuele Corazza (Università di Bologna) chiuderà la giornata con l’intervento “La creatività in Leonardo da Vinci.

L’evento è promosso dall’Università di Bologna, in collaborazione con il DAMSLab del Dipartimento delle Arti e con il patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e della Fondazione Carlo e Rosanna Pedretti.