(Sesto Potere) – Bologna, 19 maggio 2022 – E’ operativo il nuovo Laboratorio Chimico mobile destinato alla Direzione Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli, consegnato nei giorni scorsi alla presenza del Direttore Territoriale Franco Letrari.

Il laboratorio permetterà di effettuare, grazie a strumentazioni scientifiche di avanzata tecnologia, analisi di screening rapidi nel settore dei prodotti petroliferi direttamente sul posto, garantendo la celerità della certificazione e assicurando la qualità e la legittimità del carburante erogato a tutela delle imprese e dei cittadini.

Sarà in tal modo supportata l’attività di prevenzione e contrasto di ADM alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi, in quanto i funzionari dell’Agenzia potranno avvalersi in tempo reale, al momento dell’effettuazione dei controlli, di un’analisi immediata ed accurata dei campioni prelevati