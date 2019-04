Lo Chef Bruno Barbieri è il nuovo testimonial di EasyCoop

(Sesto Potere) – Bologna, 4 aprile 2019 – Lo Chef emiliano 7 stelle in carriera presta il proprio volto e la propria voce per la nuova campagna di comunicazione di EasyCoop, il servizio di spesa online e consegna a domicilio di Coop Alleanza 3.0 attivo a Roma, in Emilia-Romagna e in Veneto

Bruno Barbieri, punta di diamante della cucina italiana, autore di numerosi libri e protagonista di programmi televisivi di successo, è il nuovo testimonial di EasyCoop. Con questa collaborazione, il brand inaugura “EasyCoop, easy life.”, la nuova campagna di comunicazione volta a raccontare tutta la comodità, la freschezza e la qualità del servizio.

Con un assortimento di oltre 13 mila prodotti – di cui più di 3 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, latticini) – EasyCoop è il servizio di spesa online e consegna a domicilio di Coop Alleanza 3.0. Gestito attraverso la partecipata Digitail, EasyCoop rappresenta la più ampia offerta oggi disponibile nel nostro Paese nell’e-commerce alimentare.

Il progetto si propone di rendere più semplice e leggera la vita delle persone, liberando tempo da dedicare alle proprie passioni e senza rinunciare alla qualità dei prodotti. La cura dei dettagli, l’attenzione alla qualità e lo spirito innovativo e dinamico che contraddistinguono Chef Barbieri, lo rendono il testimonial perfetto per veicolare tutte le specificità del servizio. La campagna – multisoggetto e multiformato – si declinerà sui principali mezzi ATL: affissioni, radio, cinema e web. L’accordo prevede anche attività BTL, che saranno rese note successivamente. In tutti i casi, la campagna sarà veicolata soltanto nei territori coperti dal servizio, ovvero: Emilia-Romagna, Veneto e Roma (area metropolitana), per un bacino complessivo di quasi 7 milioni di persone.

“Siamo orgogliosi che EasyCoop sia rappresentata dal volto di Bruno Barbieri, maestro di cucina, ironia e innovazione. Siamo certi che insieme faremo grandi cose”, ha dichiarato Andrea Zocchi, Amministratore Delegato di Digitail, la partecipata attraverso cui Coop Alleanza 3.0 gestisce EasyCoop. “Come per Barbieri, la qualità è nel

nostro DNA: da sempre la missione di Coop è quella di proporre i migliori prodotti e servizi ai consumatori, rispondendo ai bisogni che cambiano. Con EasyCoop lavoriamo proprio in questa direzione, solo con mezzi e modalità nuove, quelle offerte dal digitale.”

“Sono felice di essere il protagonista della nuova campagna di comunicazione EasyCoop”, ha dichiarato Bruno Barbieri. “È un brand che veicola freschezza e semplicità, ma con una lunga tradizione di qualità e serietà alle spalle; un servizio che semplifica la vita e che parla davvero a tutti: ai giovani, alle famiglie e agli anziani”. “Sul set la collaborazione è iniziata in un clima di grande affiatamento e divertimento: non potrà che proseguire meglio”.

La creatività della nuova campagna è stata ideata dallo staff interno di EasyCoop, sotto tutti i profili: direzione artistica, strategia creativa e copywriting. Il servizio fotografico è di Luca Cattoretti. La casa di produzione video è OsmosVideoFactory, con Gigi Piola come Director e Leo Carbotta come Direttore della Fotografia. La pianificazione è curata da PHD Media.