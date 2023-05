(Sesto Potere) – Salerno – 29 maggio 2023 – Uno striscione di 300 metri quadrati con scritto “Stop alle opere inutili” è stato srotolato nella giornata di ieri sulla spiaggia dell’Oasi dunale di Paestum in provincia di Salerno.

In azione oltre 350 attiviste e attivisti di Legambiente, che in occasione della giornata finale dello Youth Climate Meeting 2023, hanno manifestato così il loro dissenso, indicando quelle per l’associazione ambientalista sono alcune delle opere “inutili” che in Italia rallenterebbero la transizione ecologica con conseguente “ingente sperpero di risorse economiche”.

Dal Ponte sullo Stretto di Messina ai nuovi rigassificatori, dall’impianto di Cattura e Stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) a Ravenna alla dorsale adriatica SNAM, ci si riferisce al Gasdotto Brindisi-Minerbio, dalla Tav Torino Lione all’inceneritore di Roma, dal collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e la variante statale n. 18 ad Agropoli (SA) alle attività di ricerca ed estrazione di petrolio e gas in Val D’Agri, in Basilicata, solo per citarne alcune.

E nell’elenco ci sono anche – in Emilia-Romagna – la Cispadana (l’autostrada a gestione regionale che collegherà i caselli di Reggiolo-Rolo sull’A22 e quello di Ferrara sud sull’A13) e la Bretella Campogalliano – Sassuolo, nel modenese.

“Il Paese è di fronte ad un bivio tra una dannosa conservazione del modello produttivo ed energetico e un auspicabile cambio di rotta fondato sull’innovazione e non può sbagliare strada – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. L’intensificazione degli eventi climatici estremi ci impone di velocizzare la transizione ecologica, ma sono ancora troppi i progetti che rischiano di rallentare la riconversione ambientale dell’economia italiana. Il Paese ha bisogno di impianti, opere e infrastrutture che vanno nella direzione della decarbonizzazione e che meritano di essere replicati in tutte le regioni, come quelli che stiamo visitando con la nostra nuova campagna itinerante sui cantieri della transizione ecologica, che ha già fatto tappa nella fabbrica di pannelli fotovoltaici di Catania e nell’impianto di produzione di biometano da reflui zootecnici di Schiavon (VI). Rinunciare alle inutili costose grandi opere è necessario anche per recuperare le risorse economiche per la tutela e la sicurezza del territorio e per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico”.

A seguire l’elenco delle 19 opere censite da Legambiente e indicate come “inutili” :