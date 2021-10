Le imprese di Confartigianato Emilia-Romagna su Rai 1 a ‘Linea Verde Start’

(Sesto Potere) – Bologna – 8 ottobre 2021 – Domani, sabato 9 ottobre, alle ore 12, su Rai 1 comincia il viaggio di ‘Linea Verde Start’ nelle imprese di Confartigianato. Per quattro settimane, ogni sabato, la trasmissione accompagnerà i telespettatori nelle aziende a valore artigiano, li guiderà nei luoghi dove gli imprenditori creano benessere economico e coesione sociale, racconterà le loro storie e l’impegno di Confartigianato al loro fianco.

Il viaggio di Linea Verde Start

Il viaggio di Linea Verde Start inizia, il 9 ottobre, in Piemonte, poi nella puntata del 23 ottobre si andrà in Lombardia, il 30 ottobre sarà la volta dell’Emilia-Romagna per incontrare imprenditori artefici dell’affermazione della manifattura made in Italy nel mondo e dove il valore artigiano è alla base dell’innovazione tecnologica espressa dalle piccole imprese italiane, e infine il 6 novembre Linea Verde Start arriverà in Puglia.

Confartigianato al fianco delle imprese

Il filo conduttore delle puntate di Linea Verde Start sarà dunque il valore artigiano declinato nelle molteplici espressioni dei territori e nei numerosi settori di attività d’impresa. E’ un viaggio nell’Italia del valore artigiano, condotto da Federico Quaranta (nella foto in alto, ndr), che in ogni regione italiana mostrerà di cosa sono capaci gli imprenditori associati a Confartigianato Imprese. Insieme ai rappresentanti di Confartigianato, Linea Verde Start entrerà nelle aziende e ascolterà le testimonianze degli imprenditori che usano testa, mani, cuore ma anche tecnologie e competenze digitali per creare pezzi unici e capolavori di ingegno.

“In ogni territorio – spiega il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – faremo conoscere al pubblico televisivo i prodotti ‘a valore artigiano’, tanti, diversi tra loro, ma tutti belli, ben fatti, sostenibili, frutto di passione, creatività, tradizioni e grandi innovazioni. Scopriremo insieme perché l’Italia è il Paese più bello del mondo. Anche perché è fatto di milioni di artigiani e di piccoli imprenditori, innamorati del loro lavoro, della loro terra, profondamente radicati nelle comunità e, contemporaneamente, capaci di conquistare i mercati di tutto il mondo. Confartigianato è da sempre al loro fianco, orgogliosa di rappresentarli anche in questa esclusiva collaborazione con Rai 1, e di costruire, insieme a loro, un pezzo del futuro dell’Italia”.

Linea Verde Start 2022

Gli imprenditori di Confartigianato continueranno ad essere protagonisti di Linea Verde Start nell’edizione 2022 del programma: nuove puntate, nuove storie di imprese e di territori in un itinerario che toccherà altre regioni dell’Italia, sempre all’insegna del valore artigiano.