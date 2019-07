Lavoro, tasso di occupazione in Emilia-Romagna  al 69,9% nel 1° trimestre 2019

(Sesto Potere) – Bologna – 16 luglio 2019 – Nel primo trimestre 2019 il tasso di occupazione in Emilia-Romagna (15-64 anni) è salito al 69,9%, in crescita rispetto ad un anno prima (+1,5 punti percentuali), il tasso più alto in ambito nazionale, dopo il Trentino-Alto Adige (71,1%). Il tasso di occupazione maschile è stimato al 76,2% (+1,7 punti percentuali rispetto al I trimestre 2018), mentre quello femminile è pari al 63,7% (+1,4 punti percentuali).

La stima è elaborata dall’ Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna su dati Istat pubblicati a giugno.

Gli occupati in Emilia-Romagna nel primo trimestre 2019 sono stimati in circa 2.016 mila persone, con un incremento di +2,5% rispetto al primo trimestre 2018 (+49,1 mila occupati). La crescita dell’occupazione ha interessato sia la componente maschile (+28mila occupati, pari a +2,6%) sia quella femminile (+21,1 mila occupati, +2,4%).

Rispetto al primo trimestre 2015, il tasso di occupazione regionale è cresciuto di 4,4 punti percentuali, dal 65,5% al 69,9%, mentre gli occupati sono aumentati di 124,6 mila unità circa (+6,6%).

Nella media degli ultimi quattro trimestri, tra aprile 2018 e marzo 2019, il tasso di occupazione si colloca attorno al 70%, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto alla media del periodo aprile 2017-marzo 2018 (68,6%).

Nel primo trimestre 2019 il tasso di occupazione è salito anche nel Nord Est (al 68,5%, +1,1 punti percentuali) e in tutta Italia (al 58,2%, +0,6 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2018).