Lavoro in riviera romagnola, a Riccione Working in Tourism 2019

(Sesto Potere) – Riccione – 17 marzo 2019 – Si terrà il 26 marzo, a Riccione, Working in Tourism, l’appuntamento promosso da Confesercenti fra chi vuole lavorare nella costa romagnola per il periodo estivo con oltre 50 imprese che cercano personale.

Si avvicina la stagione estiva e gli imprenditori del settore turistico, in particolare quelli della riviera romagnola cercano personale adeguato. Le offerte di lavoro riguardano i territori costieri di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. I profili più richiesti sono quelli relativi all’ospitalità, alla ristorazione, e agli stabilimenti balneari.

Per rispondere alla necessità degli imprenditori e delle persone che vogliono lavorare nel turismo in Romagna, Confesercenti e CescotLavoro, ha organizzato per il 26 marzo prossimo, a Riccione, il Working in Tourism.

Tra le 50 imprese del mondo balneare che per la ricerca di personale per la stagione estiva prenderanno parte a Working in Tourism anche 25 imprese dalla Provincia di Ravenna, in particolare della costa, e sul sito della

Confesercenti di Ravenna a tutt’oggi ci sono ben 94 aziende che cercano personale.

Working in Tourism, è una vera e propria Borsa delle professioni turistiche, in cui oltre 50 imprese coinvolte incontreranno i candidati a lavorare nel settore turistico della riviera romagnola, sulla base di appuntamenti individuali.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.

