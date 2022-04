(Sesto Potere) – Bologna, 23 aprile 2022 – Martedì scorso 37 giovani neoassunti per varie figure professionali hanno intrapreso con entusiasmo la loro avventura in ADM –Agenzia Dogane e Monopoli , Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche, iniziando un primo percorso formativo d’orientamento della durata di quattro giorni.

I ventinove destinati alla sede di Bologna sono stati accolti presso la prestigiosa Sala della Guardia della Prefettura di Bologna, gli altri, ospitati nella sede di Ancona, presso la sala Marconi Autorità di sistema del mare Adriatico centrale.

L’evento ha avuto inizio con un saluto di benvenuto da parte del Direttore Generale dell’Agenzia, Marcello Minenna, alle nuove e giovani risorse appena entrate a far parte di un contesto professionale innovativo, in un’Agenzia che svolge particolari attività di vigilanza anche per il sostegno e il rilancio dell’economia nazionale.

Successivamente, anche il Direttore Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche, Franco Letrari, collegandosi in videoconferenza con le sedi di Ancona e Bologna, si è congratulato con le nuove leve e ha espresso loro il suo compiacimento per l’ingresso di nuove professionalità.

Il percorso formativo ha riguardato le funzioni di polizia giudiziaria e la sicurezza sul lavoro, ed è stato intervallato dagli interventi dei Direttori Centrali sulle principali funzioni dell’Agenzia e sui principi fondamentali di deontologia.

I nuovi assunti nelle due regioni Emilia Romagna e Marche hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione durante il periodo di formazione appena concluso. Hanno trovato particolarmente utili, potendone fruire a priori, i contenuti del portale di ADM e dei canali social e, durante il percorso formativo, gli specifici riferimenti normativi alle casistiche concrete.

La tappa successiva prevede un training on the job della durata di quattro mesi presso altre sedi regionali, a rotazione bimestrale, in cui le nuove leve saranno impegnate in ambito operativo presso gli uffici territoriali dell’Agenzia.