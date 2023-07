(Sesto Potere) – Roma – 7 luglio 2023 – Nonostante negli ultimi dieci anni sia cresciuta di 6 punti percentuali la quota di giovani tra 25 e 34 anni che hanno conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore, raggiungendo il 78 per cento nel 2022, essa rimane però ancora di 7,4 punti sotto la media europea (se si considera la classe 25-64 anni, il distacco arriva a 16,5 punti).

Nell’ultimo decennio, la quota di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato precocemente gli studi rimane rilevante (11,5 per cento nel 2022), ma il distacco dalla media Ue27 si è ridotto notevolmente (da 4,7 punti percentuali a soli 1,9).

Quasi uno su 10 giovani con il diploma secondario superiore ha competenze in italiano e matematica inferiori a quelle degli studenti del secondo anno dello stesso ciclo.

Rispetto alla differenza tra competenze e conoscenze attese e quelle effettivamente conseguite (dispersione implicita), si confermano le differenze di apprendimento per genere (per le ragazze è inferiore di 4,6 punti rispetto ai ragazzi) e, soprattutto, territoriali: nel Mezzogiorno la quota di dispersione implicita sfiora il 20 per cento in Campania, mentre è inferiore al 2 per cento in Trentino-Alto Adige/Südtirol.

segreteria UniBo

Nell’anno accademico 2021/22, l’incidenza degli immatricolati a corsi universitari sulla popolazione di riferimento dei 19enni è cresciuta di 10 punti percentuali rispetto all’anno accademico 2011/12, arrivando al 56 per cento, con una quota di donne stabile intorno al 55 per cento. Circa il 30 per cento delle immatricolazioni è presso corsi con orientamento scientifico-tecnologico (discipline STEM).

Nel 2020, il flusso di laureati in rapporto alla popolazione di età 20-29 anni è quasi in linea con la media europea: per le lauree di primo livello rappresenta il 31,3 per mille (34,3 per la Ue27), con una crescita di 7 punti rispetto al 2013; per le lauree magistrali rappresenta il 21,1 per mille in Italia e il 22,1 per mille nell’Ue27; infine, i laureati (di qualsiasi livello) in discipline STEM nel 2020 rappresentano il 16,5 per mille (1,9 punti sotto la media Ue27).

In Italia, nel 2021 il tasso di espatrio per i laureati di 25-34 anni, noto come “fuga di cervelli”, è del 9,5 per mille tra gli uomini e del 6,7 per mille tra le donne. I tassi migratori medi 2019-2021 dei giovani laureati verso l’estero indicano perdite di risorse qualificate in tutte le province, con valori superiori al tasso migratorio medio nazionale (-5,7 per mille) nel Nord (in particolare Aosta, Trieste, Gorizia,

Udine, Verbania, Asti e Sondrio, zone in cui gioca un ruolo fondamentale anche la posizione geografica di confine) e nelle Isole (Palermo, Enna e Oristano).

Tassi migratori verso l’estero al di sotto della media si registrano nelle aree metropolitane di Bologna, Firenze e Roma (tutti intorno al -3 per mille).

I tassi migratori dei giovani laureati tra le province italiane mostrano una chiara direttrice spaziale: il guadagno in termini di capitale umano è evidente per tutte le province del Centro-Nord, che osservano tassi migratori ampiamente positivi a sfavore del Mezzogiorno, dove la perdita di capitale umano dovuta alla mobilità interna è netta e persistente.

Questo emerge nel “Rapporto Annuale 2023 Istat. La situazione del Paese” presentato oggi a Palazzo Montecitorio, dal presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli.

L’edizione 2023 del Rapporto intende fornire una base informativa e di analisi ampia e rigorosa a supporto delle sfide che il Paese sta affrontando. Dall’approccio integrato tra aspetti demografici, economici e sociali emerge la complessità del presente, dovuta al susseguirsi di crisi a livello internazionale e nazionale.

Il Rapporto focalizza l’attenzione sulle potenzialità e le capacità di ripresa e di riprogettazione del Paese, alla luce delle opportunità offerte dal PNRR e sottolinea le esigenze di integrare gli obiettivi delle politiche secondo quanto definito a livello europeo e nazionale e di valorizzare il ruolo centrale dei giovani, del sistema produttivo e della società civile come protagonisti attivi del cambiamento.

Tra gli elementi innovativi di questa edizione si segnalano i focus di approfondimento trasversali ai quattro grandi temi affrontati dal Rapporto (demografia, lavoro, ambiente e imprese) per evidenziare aspetti di rilievo legati alla riduzione dei divari territoriali e agli equilibri inter-generazionali e di genere.