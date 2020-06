“La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi in Emilia-Romagna con 4 tappe

(Sesto Potere) – Bologna, 23 giugno 2020 – Presentato in video-diretta Facebook dal governatore dell’Emilia-Romagna , Stefano Bonaccini, il programma delle tappe emiliano-romagnole della ventunesima edizione de: “La Milanesiana, Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia”: manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, anche lei presente in conferenza stampa (vedi foto).

presentazione milanesiana in E-R

Il tema della Milanesiana 2020, scelto da Claudio Magris, è “I colori”. In programma oltre 40 incontri, 115 ospiti italiani e internazionali, 5 mostre, in 12 città italiane. La “Milanesiana” è promossa da Comune di Milano e Regione Lombardia ed è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Si è confermato e accentuato il carattere itinerante del Festival: oltre che a Milano, La Milanesiana sarà in altri quattro comuni della Lombardia, Bormio, Pavia, Monza, e, con un forte senso simbolico, sarà in provincia di Lodi, a Casalpusterlengo. Inoltre sarà a Ascoli Piceno, Villafranca di Verona, Napoli.

Per concludersi, grazie alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna, tappe in quattro comuni della Romagna: Gatteo a Mare (il 3 agosto), Forlimpopoli (il 5 agosto), Sant’Arcangelo di Romagna (il 4 agosto), Cervia-Milano Marittima (il 6 agosto per la manifestazione di chiusura).

“L’arrivo (per la prima volta, ndr) in Romagna della Milanesiana è uno degli elementi distintivi dell’edizione 2020 della Milanesiana stessa ma anche di questa estate romagnola, che si preannuncia molto particolare. Oltre a Parma Capitale italiana della cultura, cadevano in questo 2020 i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra e il bicentenario di Pellegrino Artusi. La Milanesiana ci

consente, in questo slancio di ripresa, di aggiungere un prezioso tassello alla memoria di queste personalità straordinarie, di farlo in alcuni luoghi simbolici o comunque caratteristici della Romagna (Santarcangelo, Forlimpopoli, Gatteo, Cervia) e in modo originale, com’è nello stile della Milanesiana, stimolando un dialogo tra discipline diverse e tra generi spesso distanti tra loro,” ha affermato Andrea Corsini Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, oggi presente in conferenza stampa (vedi foto).

La Milanesiana celebrerà quest’anno, nell’arco del suo programma, importanti ricorrenze e anniversari:

25 anni dall’assassinio di Yitzhak Rabin (Milano, Cortile di Palazzo Reale, 6 agosto, ore 21)

100 anni dalla nascita di Federico Fellini e di Tonino Guerra (Sant’Arcangelo di Romagna, 4 agosto)

200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi (Forlimpopoli, 5 agosto, ore 21)

500 anni dopo Raffaello Sanzio (Ascoli Piceno, Piazza del Popolo, 8 luglio, ore 21)

40 anni dalle stragi di Ustica e della Stazione di Bologna (in streaming, 27 luglio, ore 12)

20 anni dopo Bettino Craxi (Milano, 27 luglio, ore 18)

700 anni dopo Dante Alighieri (in streaming, 19 luglio, ore 12, e a Forlimpopoli il 5 agosto)

50 anni dopo Secondo Casadei (Gatteo a Mare, 3 agosto, ore 21)

100 anni dalla nascita di Gianni Rodari (Milano, Cortile di Palazzo Reale, 3 luglio, ore 21)

E ad agosto Milanesiana arriverà per la prima volta in Emilia-Romagna per un tour dedicato ai colori di questa regione e delle sue notti, ai suoi grandi artisti, come Tonino Guerra e Federico Fellini, e alla sua musica più famosa nel mondo, il liscio.

Incontri con: Orietta Berti, gli Extraliscio, Riccarda Casadei, Vittorio Sgarbi, Giulio Ferroni, Fabio Francione, Oscar Farinetti, Camilla Baresani, Andrea Guerra, Piero Chiambretti.

Programma e info: http://www.lamilanesiana.eu/ https://www.facebook.com/lamilanesiana/