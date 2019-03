Intesa Unioncamere di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto

(Sesto Potere) – Bologna – 1 marzo 2019 – Nei giorni scorsi, nella sede di Unioncamere Lombardia Milano è stato firmato un Protocollo d’intesa tra le Unioni regionali delle Camere di commercio di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Obiettivo: supportare l’economia dei territori a cogliere le opportunità offerte da una dimensione territoriale più ampia e da un’integrazione di strategie in grado di valorizzare le eccellenze attraverso azioni condivise.

La collaborazione tra le quattro Unioni regionali verterà sui seguenti ambiti di intervento prioritari: studi e monitoraggio dell’economia, servizi e progetti per l’internazionalizzazione, progetti e opportunità europee, servizi associati e semplificazione.

Gian Domenico Auricchio – Unioncamere Lombardia, Vincenzo Ilotte – Unioncamere Piemonte, Mario Pozza – Unioncamere Veneto e Alberto Zambianchi – Unioncamere Emilia-Romagna sono i presidenti che hanno firmato il Protocollo.

“Le nostre Unioni regionali associano Camere di commercio di quattro regioni che rappresentano la “locomotiva” economica del nostro Paese, e competono a tutti gli effetti con le aree europee economicamente più evolute. Riteniamo di avere “le carte in regola” per agire, quali autonomie funzionali, assieme e sempre più integrate sul piano operativo, in stretto rapporto con le Regioni, con l’obiettivo di rinnovare le dinamiche che caratterizzano l’intervento pubblico per la promozione dell’interesse generale delle imprese. Con questa intesa ci proponiamo di lavorare con una efficace modalità collaborativa, anche ricercando nuove formule e modelli organizzativi, scambiandoci esperienze e interagendo nel produrre attività, servizi e più in generale le risposte alle domande delle imprese. Sottolineo l’attenzione da continuare a porre sulle infrastrutture, tema centrale per le ricadute sui sistemi d’impresa e sulle economie dei territori” : afferma Alberto Zambianchi, presidente Unioncamere Emilia-Romagna.