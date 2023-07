(Sesto Potere) – Forlì – 21 luglio 2023 – “Orecchiette nelle ‘nchiosce”, con la sua associazione “Le idee non mancano” e Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche promuovono: “Insieme per la Romagna”, l’evento di solidarietà che si terrà domani sabato 22 luglio, alle ore 21, nel Castello episcopio di Grottaglie (Taranto).

L’occasione sarà un’anteprima di: Orecchiette nelle ‘nchiosce, il grande appuntamento enogastronomico pugliese nei vicoli di Grottaglie (8 e il 9 agosto).

In “Insieme per la Romagna”, ci saranno in degustazione i vini romagnoli di Ancarani e i vini pugliesi di Melillo, abbinati alle specialità della Pregiata Forneria Lenti e protagoniste le orecchiette, con i piatti realizzati in collaborazione con La Luna nel Pozzo e il gelato di Gelatika. Tra i prodotti, si potranno assaggiare il Pomodorino di Manduria, presidìo Slow Food, dell’azienda Spina Sapori di Puglia.

La serata è realizzata in collaborazione con la cantina romagnola “Ancarani” nell’ambito del progetto nazionale “Bevi romagnolo” e sostieni le terre alluvionate.

In apertura di serata, si svolgerà la conferenza di presentazione di Orecchiette nelle ‘nchiosce.

La manifestazione, alla sua nona edizione, tornerà l’8 e 9 agosto nel Quartiere delle Ceramiche e nel Centro Storico. Saranno illustrate le novità, le ricette delle nove postazioni, lechef di Lady Chef Unione Cuochi Regione Puglia, le cantine e i birrifici artigianali, il patrocinio del Comune e le collaborazioni con le associazioni, i concerti e le manifestazioni di spettacolo che animeranno il percorso gastronomico. Interverranno gli organizzatori, le istituzioni e le associazioni che collaborano alla manifestazione.

Per “Insieme per la Romagna”: informazioni e prenotazioni a La Ricerca del Particolare via Parini n.44 a Grottaglie e Katia abbigliamento corso Umberto n.110/a, Taranto.

“Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” è organizzato dall’Associazione Le idee non mancano Aps con la collaborazione di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche e il patrocinio del Comune di Grottaglie.

Per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com; Facebook: www.facebook.com/orecchiettenellenchiosce/