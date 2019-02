Industria Alimentare 4.0: a Modena convegno nazionale con ospiti Sebastiano Caridi e Anthony Peth

(Sesto Potere) – Modena – 23 febbraio 2019 – Istruire, accompagnare e supportare le PMI italiane del comparto alimentare impegnate nei processi di cambiamento imposti dalla quarta rivoluzione industriale. Questo il principale obiettivo della terza edizione del Convegno “Industria Alimentare 4.0” – organizzato dalla N&M Management – che dopo il grande successo ottenuto a Bergamo, replica a Modena con l’appuntamento di martedì 26 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso la sala Panini della Camera di Commercio di Modena.

Una nuova sfida verso il futuro per un settore tradizionale come quello del food che, grazie alle nuove tecnologie, sarà sempre più in evoluzione. Questo il punto chiave da cui partire, con un occhio volto agli sforzi che l’imprenditoria italiana affronta quotidianamente in un processo spesso troppo rapido.

Dalla filiera alla distribuzione, oggi l’internazionalizzazione del gusto Made in Italy è un dato di fatto e in questo nuovo scenario l’informazione e la comunicazione sono diventate per le PMI italiane punti saldi per rimanere nel mercato. Ecco allora la necessità di creare momenti di condivisione e di scambio di esperienze in cui far emergere nuove idee e collaborazione, non soltanto per crescere, ma per spingere sempre più in alto il Made in Italy nel mondo alimentare.

All’evento, gratuito per tutti i partecipanti previa registrazione tramite apposito portale, prenderanno parte relatori d’eccezione – che affronteranno tematiche legate alle nuove tecnologie, alla ricerca e allo sviluppo in campo agricolo – e importanti ospiti appartenenti al mondo dell’industria alimentare.

Tra questi il famoso pasticcere Sebastiano Caridi – vincitore del talent show “Il più grande pasticcere” – che si

presterà come assaggiatore dello show cooking organizzato durante il convegno.

Menzione d’onore per l’Ambasciatore del gusto Anthony Peth che con il suo programma “Gustibus” dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane giungerà anche all’evento di Modena. Proprio in occasione di questo verrà realizzato uno speciale che sarà trasmesso su La7 durante la trasmissione.

A supportare l’evento, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dall’Ordine dei Tecnologi dell’Emilia Romagna,

Toscana, Marche e Umbria, ci saranno numerose realtà italiane convinte dell’importanza del settore alimentare, che continua a essere un motore economico fondamentale per la crescita nazionale sia in campo economico che in ambito sociale in termini di posti di lavoro.