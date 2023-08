(Sesto Potere) – Forlì – 3 agosto 2023 – Nell’ultimo fine settimana di luglio, ovvero nel week-end del 28-30 luglio 2023, l’Osservatorio ASAPS-Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale ha registrato complessivamente 35 decessi in tutta Italia.

Nelle 72 ore censite dall’associazione forlivese, sono stati 12 gli automobilisti deceduti, 15 motociclisti, 5 pedoni, 1 conducente di trattore e 2 ciclisti.

In diminuzione il numero delle vittime, 35 rispetto ai 38 decessi della settimana precedente.

Due gli incidenti plurimortali che hanno causato 5 vittime.

Ventuno i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali.

Fra le 35 vittime 13 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana un uomo di 91 anni, quella più giovane un ragazzo di 16.

Su scala regionale sono state 6 le vittime in Sicilia, 4 in Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna (a Budrio, Bologna e Pianoro, dove è stato investito un pedone), 3 in Campania, 2 in Liguria, Veneto, Piemonte e Basilicata e 1 in Valle d’Aosta e Abruzzo.