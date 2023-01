(Sesto Potere) – Forlì – 25 gennaio 2023 – Nel terzo fine settimana del mese di gennaio, (dal 20 al 22 gennaio 2023) l’Osservatorio ASAPS-Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale (sodalizio nazionale con sede a Forlì) ha registrato 17 decessi a causa di incidenti stradali. Nelle 72 ore, sono stati 9 gli automobilisti deceduti, 1 il motociclista, 4 i pedoni, 2 i ciclisti e 1 conducente di autocarro.

In particolare, un incidente plurimortale che ha causato 3 vittime. Undici gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. Mentre nessun sinistro mortale è avvenuto in autostrada.

La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 4 incidenti fatali. Fra le 17 vittime 6 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 85 anni, quella più giovane una ragazza di 13 anni.

A livello regionale, sono state 4 le vittime in Puglia, 3 in Lombardia, 2 in Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, 1 in Piemonte, Marche, Sardegna e Campania.

L’ASAPS evidenzia che: “Il maltempo ha limitato gli spostamenti dei motociclisti e ciclisti e questo ha favorito la riduzione del numero complessivo delle vittime mortali che rimangono comunque sempre tante”.