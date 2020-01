In E-R e Calabria alle ore 12 affluenza in crescita

(Sesto Potere) – Bologna – 26 gennaio 2020 – Oggi, domenica 26 gennaio, si vota in Calabria e in Emilia-Romagna per eleggere i presidenti e i consigli regionali. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 23.

elezioni_regionali

Alle ore 12 , in Emilia-Romagna ha votato il 23,44% degli aventi diritto, dato in aumento, rispetto al 10,77% della precedente consultazione.

Alla stessa ora, in Calabria, ha votato il 10,48% contro il 8,85% precedente.

In Emilia-Romagna il record di affluenza s’è registrato – sempre alle ore 12 – a Bologna, con il 24,97%, seguono Ferrara (23,63%) e Forlì-Cesena (23,55%). Fanalino di coda Rimini con il 19,86%.

A seguire la tabella completa:

BOLOGNA 55 su 55 24,97 12,14 – – – – FERRARA 21 su 21 23,63 11,58 – – – – FORLI’-CESENA 30 su 30 23,55 10,09 – – – – MODENA 47 su 47 23,96 11,02 – – – – PARMA 44 su 44 21,98 9,69 – – – – PIACENZA 46 su 46 22,55 10,65 – – – – RAVENNA 18 su 18 23,67 11,23 – – – – REGGIO NELL’ EMILIA 42 su 42 23,54 10,33 – – – – RIMINI 25 su 25 19,86 7,78

Le due prossime rilevazioni sono alle ore 19 ed alle 23 , ad urne chiuse. A seguire inizierà lo spoglio.