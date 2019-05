In calo il settore manifatturiero , tiene in Veneto ed Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Roma – 19 maggio 2019 – In linea con la crescente terziarizzazione delle economie avanzate, tra il 1995 e il 2017 l’Italia segna un ridimensionamento del settore manifatturiero in termini sia di quota di occupazione sia di peso sul valore aggiunto totale.

Nel 2016 l’industria manifatturiera è sviluppata soprattutto in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.

Nonostante l’aumento registrato del personale coinvolto nella Ricerca e Sviluppo (R&S), il divario è ancora particolarmente marcato in termini di dotazioni di risorse umane, con un’incidenza di ricercatori sulla popolazione nettamente inferiore a quella di altri grandi Paesi europei, come Francia e Germania.

Nel Mezzogiorno il numero di ricercatori è pari a meno della metà rispetto al Centro e al Nord.

Grazie alla maggiore crescita registrata dalle imprese del settore industriale e da quelle di piccola dimensione (10-49

addetti), il numero di imprese innovative è aumentato nell’ultimo triennio di 6,2 punti percentuali, arrivando a quota 38,1 imprese ogni 100.

Cresce, tra il 2012 e il 2016, la percentuale di valore aggiunto delle imprese manifatturiere italiane a medio-alta tecnologia (MHT) sul valore aggiunto totale del settore.

Nonostante un aumento superiore al profilo medio italiano da parte della ripartizione meridionale, il Nord registra un’intensità tecnologica più elevata rispetto al Centro e, ancor più, al Mezzogiorno.

Nel 2018 si connettono a Internet tramite banda larga 73,7 famiglie su cento e 94,2 imprese con più di 10 addetti su cento. Le imprese dotate di un sito web sono il 71,4%.

Questo emerge nel secondo Rapporto sugli SDGs- Sustainable Development Goals, si tratta di un aggiornamento degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile seguiti dai 193 Paesi membri dell’Onu.