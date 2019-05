Imola, in Fondazione Gottarelli il 2° incontro dedicato a Leonardo da Vinci

(Sesto Potere) – Imola – 3 maggio 2019 – Mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 21 nella sala della Fondazione Gottarelli, Via C. Sforza 13 ad Imola si terrà il secondo incontro del ciclo dedicato a Leonardo da Vinci dal titolo “Leonardo e la natura” a cura di Pietro Lenzini.

Quando si tenta di dare un inquadramento, e sia pure sommario e approssimativo, del pensiero di Leonardo da Vinci, non si può non restare impressionanti dal fatto che egli nulla pubblicò delle sue esperienze, meditazioni e invenzioni, che egli non ebbe intorno a sé una scuola, un ambiente culturale nel quale diffondesse i suoi metodi e i suoi risultati, ma solo qualche rarissimo allievo devoto, come il Francesco Melzi.

Nella multiforme attività di Leonardo in cui, arte, scienza e indagine sui fenomeni della realtà, si fonda lo specifico del suo fare artistico e in particolare sulla geniale idea di una ” natura naturans “.

Leonardo desiderava un sapere universale al fine di ritrarre la natura, ovvero il reale; per questa ragione indagò con passione i più vari campi della conoscenza, ottica, idraulica, musica, architettura, anatomia, attraverso i punti di vista dell’esperienza e della matematica, consultando le opere degli antichi e dei suoi contemporanei, ma senza mai riguardarsi a modificare o rifiutare il loro insegnamento.

La terra, il nostro corpo, le nostre passioni, il difficile teatro su cui la storia celebra i suoi riti con grandezza o ferocia: ecco “la materia” che Leonardo affidò ai suoi manoscritti. Tra scienza e arti egli non fece differenza. L’ambito nel quale avvengono e si manifestano i fenomeni nel loro farsi immagine, che siano paesaggi, luoghi o moti psicologici dell’animo, costituisce lo stimolante campo d’indagine dell’artista; sotto il suo occhio penetrante tutto si trasforma a cominciare dallo spazio, non più serrato dalla prospettiva lineare, ma dalla novità della prospettiva aerea: atmosfera che avvolge le cose senza delinearle, ma sfumandole, invece, nella luce.

Leonardo scriveva e disegnava in continuazione. Certo, lo faceva per definire le idee, ma anche perché consapevole che le intuizioni sono periture, che la vita stessa va catturata in qualche modo. Va raccontata per non perderla.

L’evento è in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola