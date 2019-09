Il primo sindacato dell’Esercito si presenta a Forlì: convegno il 5 ottobre

(Sesto Potere) – Forlì – 25 settembre 2019 – L’Associazione sindacale “Libera Rappresentanza dei Militari”, il primo sindacato dell’Esercito Italiano ad essere stato riconosciuto come tale , lo scorso anno a seguito di un’apposita sentenza (la n.120/2018) della Corte Costituzionale, ha organizzato un convengo nazionale che si svolgerà a Forlì – sabato 5 ottobre 2019, alle ore 10:00, nella sede del Comune, in Municipio, piazza Saffi – a cui parteciperanno importanti ospiti del mondo politico, sindacale ed istituzionale (vedi locandina a sinistra, ndr).

Si tratta di un evento organizzato dalla sezione provinciale di LRM di Forlì-Cesena che tratterà alcuni argomenti centrali per gli uomini e le donne con le stellette come per esempio: l’ordinamento dei sindacati militari, la proposta di legge Corda (che regola le norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare) , le diverse interpretazioni politiche sul tema e la situazione dei sindacati dei Corpi Armati e di Polizia.

Un convegno , aperto al pubblico, che sarà moderato dall’ on. Gianni Tonelli , segretario generale aggiunto del SAP- Sindacato Autonomo di Polizia. E’ un incontro tematico inserito in un ciclo di eventi che toccheranno tutti i principali comuni d’Italia, i prossimi a Napoli e Torino.

La “Libera Rappresentanza dei Militari” nasce il 6 febbraio 2019 con decreto ministeriale. In poco più di 6 mesi sono stati programmati tre convegni per presentarlo all’opinione pubblica ed alle forze politico-sociali. Eventi che hanno visto la partecipazione di esponenti di primissimo piano sia del mondo politico (capi gruppi al senato e membri della commissione difesa) che della società civile (giornalisti opinionisti).

A inizio settembre fa l’associazione ha messo in agenda un fitto calendario di incontri con i responsabili regionali del sindacato, dopo il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia è stata la volta dell’Emilia Romagna, con un incontro “bolognese” (vedi foto a destra, ndr) non solo utile a fare il punto della situazione su realtà importanti quali quelle del modenese e dei bacini di cesenatico e del riminese ma anche un tavolo di lavoro che ha relazionato sulle problematiche di maggior respiro che investono le donne e gli uomini in divisa.

Sono stati già costituiti più di 250 comitati di sezione di LRM in tutta Italia dal Trentino Alto Adige alla Sicilia e stipulate oltre 51.000 diverse convenzioni che offrono servizi agli iscritti, oltre che 16 studi legali di appoggio distribuiti sull’ intero territorio nazionale.

“La forza di questo sindacato – come sono soliti ripetere i vertici di “Libera Rappresentanza dei Militari” – è nel gruppo è nella partecipazione sentita di tutti gli iscritti”.

I prossimi impegni del sindacato dell’Esercito Italiano vedranno il prossimo 1° ottobre l’inaugurazione della sede di Bagnoli, ed un convegno al circolo Ilva di Napoli il 26 ottobre .

Per ulteriori informazioni www.liberarappresentanzadeimilitari.it