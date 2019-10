Il Comune dona libri alla Pediatria di Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 2 ottobre 2019 – Il Comune di Forlì e il Centro delle Famiglie hanno donato martedì 1 ottobre all’Unità Operativa di Pediatria di Forlì alcuni volumi, dal titolo “Il corpo delle meraviglie”.

“Il dono che il Comune di Forlì e il Centro per le Famiglie hanno fatto oggi alla Pediatria dell’Ospedale – spiega il dottor Enrico Valletta, direttore della Pediatria forlivese – è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle innumerevoli e sempre proficue occasioni di collaborazione che nel corso di molti anni hanno visto lavorare fianco a fianco agli operatori della sanità e della società civile forlivesi. L’attenzione alla maternità e al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza è stato e continua ad essere il collante che ci tiene uniti e che dà vita a sempre nuove iniziative, volte a promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie. “Il Corpo delle Meraviglie”, realizzato da Cristina Francucci, con la collaborazione di Ilaria del Gaudio e Vesna Balzani è un’opera nella quale coesistono, insieme ad un pensiero educativo e ad un intento culturale importanti, anche una grande fantasia e un’evidente impronta artistica. E’ un libro prezioso per molti di noi, educatori, pediatri, genitori e, soprattutto, bambini. Poterlo mettere a disposizione delle famiglie che frequentano la nostra Pediatria è per noi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione.”

Alla donazione erano presenti (vedi foto) il Dottor Enrico Valletta, Direttore del Dipartimento Trasversale Salute Donna, infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena e dell’U.O. Pediatria di Forlì, la Prof.ssa Paola Casara,Assessore alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche giovanili, Servizio Civile, la Dottoressa Patrizia Zanobi, Dirigente del Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì, la Dottoressa Teresa Campidelli dell’ Area Servizi alla Persona e alla comunità, la dottoressa Elena Vetri per la Direzione sanitaria del Presidio di Forlì, ed un’insegnante atelierista, che ha direttamente lavorato alla realizzazione dei progetti illustrati nel libro.