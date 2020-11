Hera: con Digi e Lode distribuiti 300 mila euro alle scuole dell’Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 10 novembre 2020 – Ritorna anche quest’anno l’iniziativa Digi e Lode che il Gruppo Hera dedica alle scuole del territorio servito per sostenerne i progetti di digitalizzazione scolastica. In particolare, per l’anno scolastico 2020/2021 sono dieci le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Emilia-Romagna, che verranno premiate con 2.500 euro ciascuna, tra cui otto nei comuni con più di 50 mila abitanti e due nei comuni sotto questa soglia. Ulteriori dieci scuole saranno premiate in Marche e Abruzzo. Le somme messe in palio dalla multiutility sono destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti a seconda delle esigenze specifiche.

Premiazione Barbara Casadei, Glauco Fiorni, Forlì

Al termine di ciascuno dei due quadrimestri verrà stilata una classifica.

In consegna i premi relativi al secondo quadrimestre 2019/2020

Sono in corso proprio in questi giorni le consegne dei premi alle scuole vincitrici del secondo quadrimestre 2019/2020. Nella classifica tra i comuni emiliano-romagnoli sopra i 50.000 abitanti, sono presenti due scuole di Bologna, due di Imola, due di Modena, due di Ravenna, due di Faenza, due di Ferrara, due di Cesena e una di Forlì. Per i comuni sotto i 50.000 abitanti, hanno vinto cinque scuole: a Castel Guelfo (BO), Marano sul Panaro (MO), Vignola (MO), a Castelfranco Emilia (MO), Castelnuovo Rangone (MO). Su http://digielode.gruppohera.it/ è consultabile la graduatoria completa.

Le scuole premiate a Forlì e Cesena

Premiazione Emanuela Palmieri Cesena

Le tre scuole del territorio che hanno vinto sono le primarie Salvo D’Acquisto e Don Carlo Baronio di Cesena e la secondaria di primo grado Glauco Fiorini di Forlì. Questi premi si sommano ai 30.000 euro totali già vinti dalle scuole della provincia di Forlì-Cesena nel primo quadrimestre 2019/2020 e nelle precedenti edizioni di Digi e lode, per un totale di 37.500 euro.

325.000 euro già distribuiti per progetti di digitalizzazione scolastica Complessivamente, in questi anni, nell’ambito del progetto Digi e Lode, il Gruppo Hera ha già donato 300 mila euro alle 120 scuole vincitrici nel territorio servito in Emilia-Romagna e 25 mila euro a 10 scuole di Marche e Abruzzo. Nell’anno scolastico 2019/2020, in Emilia-Romagna il progetto ha avuto il patrocinio di un centinaio di Comuni mentre sono state oltre 600 le scuole alle quali sono stati associati direttamente i punti da parte dei clienti Hera che hanno attivato un servizio digitale. Una sinergia vincente, con i premi che sono stati destinati a progetti di digitalizzazione scolastica, principalmente per l’acquisto di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser, chiavette usb e SIM per la connessione dati.

Come partecipare a Digi e Lode: basta un click

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice. Ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali messi a disposizione gratuitamente da Hera (come l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, l’iscrizione ai Servizi Online o l’app My Hera, due canali di contatto a disposizione che permettono al cliente di gestire, con comodità, 24 ore su 24, servizi, forniture e altri aspetti della sua relazione con l’azienda), concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e origina una classifica. Per il cliente, inoltre, è anche possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito, attraverso l’indicazione direttamente sul sito web dedicato all’iniziativa http://digielode.gruppohera.it/, e in questo modo i punti acquistano un valore maggiore, venendo moltiplicati per 5 volte.

In questo modo, nel solo anno scolastico 2019/2020 Digi e Lode ha totalizzato complessivamente oltre 460 mila comportamenti digitali attivati dai clienti Hera, tra cui più di 77 mila richieste per l’invio elettronico della bolletta e circa 94.500 iscrizioni ai Servizi Online, mentre le app il Rifiutologo e My Hera sono state scaricate rispettivamente 160 mila e 129 mila volte.