“Giovanni Pascoli Narratore dell’Avvenire”: dal film al concorso per le scuole

(Sesto Potere) – San Mauro Pascoli (FC) – 2 ottobre 2020 – Dall’esperienza nata dalla realizzazione del docufilm “Narratore dell’Avvenire. Un film su Giovanni Pascoli poeta” nasce il concorso nazionale “Narratore dell’Avvenire”rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale. Un nuovo progetto che mette in sinergia per la prima volta i musei pascoliani dell’Emilia-Romagna e della Toscana con l’obiettivo di promuovere il recente docu-film come strumento di supporto alla didattica in aula e a distanza in un momento storico in cui la cultura può e deve giocare un ruolo fondamentale e in cui il Poeta può tornare a dialogare con le future generazioni.

Il concorso,promosso dai musei pascoliani di San Mauro e Barga di Lucca, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e IBC, mira a coinvolgere gli studenti nella elaborazione di una sceneggiatura, di un componimento musicale o di un prodotto video/multimediale, prendendo spunto dai contenuti delle schede didattiche proposte, con una riflessione in particolare sul rapporto tra il mondo pascoliano e quello attuale.

La classe vincitrice potrà visitare gratuitamente i luoghi pascoliani e vedere realizzato e messo in scena il proprio progetto nei musei del Parco Poesia Pascoli da attori professionisti. A supporto delle scuole sarà resa disponibile la visione del docu-film realizzato da Mauro Bartoli con il sostegno di Film Commission Emilia Romagna e l’accesso al blog dedicato alla didattica e ricco di materiali di approfondimento, compresi documenti commentati da docenti, Giovanni Pascoli Narratore dell’avvenire. Collegandosi al blog, sarà possibile richiedere la visione del nuovo filme scaricare gratuitamente delle schede didattiche per approfondire le nuove tematiche emerse dagli studi più recenti e messe in luce nel lungometraggio.

“Il film Narratore dell’avvenire, per la regia di Mauro Bartoli, ci ha offerto la possibilità di conoscere e quindi comunicare un nuovo Pascoli, – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – sviluppando una narrazione che valorizza la parte personale ed emotiva del poeta, intrecciando la sua personalità più intima e autentica con gli interventi di studiosi, storici ed intellettuali. Il tutto scandito dalla recitazione dei suoi versi e da materiali di repertorio. Un’opera che è frutto del lavoro di studi e ricerche fatte anche a San Mauro Pascoli grazie alla direzione museale e all’Accademia Pascoliana. In questo difficile momento che vede la scuola particolarmente colpita, credo questo film e questo concorso possano essere uno strumento utile per comunicare la nuova immagine di Pascoli, supportando la didattica in aula e a distanza, cercando di avvicinare le nuove generazioni a un Poeta inedito e soprattutto contemporaneo”.

“Pascoli parla a noi, oggi. – aggiunge la direttrice dei musei Parco Poesia Pascoli, Rosita Boschetti – I temi messi su carta risultano, a una lettura contemporanea, attuali, perfino urgenti: il rispetto per il mondo naturale e per la fragilità, l’importanza imprescindibile dell’umanità che ogni uomo deve preservare, la vicinanza ai più deboli, la dialettica tra impegno politico e dimensione privata, la distanza incolmabile tra frenesia del quotidiano e grandi progettualità. Sono numerosi i documenti su Giovanni Pascoli a cui negli scorsi anni i ricercatori hanno avuto accesso per la prima volta. Carteggi che erano rimasti a lungo indisponibili perché vincolati, e che hanno gettato una nuova luce sul poeta, che ora vogliamo trasmettere ai ragazzi grazie al supporto del film e della didattica online, e attraverso un concorso che speriamo possa suscitare partecipazione e coinvolgimento nel mondo della scuola”.

La realizzazione di Giovanni Pascoli: Narratore dell’avvenire ha visto in sinergia i musei pascoliani dell’Emilia-Romagna e della Toscana: il Parco Poesia Pascoli a San Mauro Pascoli e la Fondazione Giovanni Pascoli, a Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Il film è stato realizzato con il sostegno di: Emilia Romagna Film Commission, Comune di San Mauro Pascoli, Parco Poesia Pascoli, Comune di Barga, Fondazione Giovanni Pascoli, Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Sammauroindustria, Accademia Pascoliana.