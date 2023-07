(Sesto Potere) – San Mauro Pascoli – 8 luglio 2023 – E’ stata presentata questa mattina a Casa Pascoli la 27esima edizione del Giardino della Poesia con gli appuntamenti in cartellone nei luoghi pascoliani più celebri: Casa Pascoli e La Torre a San Mauro Pascoli. Di seguito il programma completo e in alto la fotografia sulla conferenza stampa odierna con la sindaca Luciana Garbuglia e il Presidente e direttore di Sammauroindustria Daniele Gasperini e Miro Gori.

Sono undici gli appuntamenti in cartellone e come una squadra sono pronti a scendere in campo

Undici incontri per un’estate da “campioni”. E come definire personaggi “trasversali” come Rocco Scotellaro, i filosofi greci, gli anarchici italiani e romagnoli, i partigiani, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Gabriele D’Annunzio, Nino Pedretti e altri grandi poeti romagnoli, le streghe.

Ebbene tutti loro saranno letti e commentati, tra gli altri, da David Riondino, Mauro Bonazzi, Alessio Lega, la banda musicale di San Muro Pascoli, Roberto Mercadini, Annalisa Teodorani, Patrizia Paradisi, Nevio Spadon i : nomi, storie ed epoche diverse uniti da un cartellone che da 27 anni racconta in maniera originale un pezzo di cultura della Romagna e oltre. Benvenuti al ‘Giardino della Poesia’, rassegna di contaminazione di generi, in una scelta di campo annunciata sin dal sottotitolo della rassegna: ‘Parole, musiche e immagini nei luoghi pascoliani’.

Undici sono le serate, che fanno incontrare musica, poesia, cinema, libri, storia, danza e persino un torneo. Due i contenitori che li ospitano: Giardino di Casa Pascoli (otto serate) e Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli (tre eventi). L’ingresso è sempre libero ad eccezione dello spettacolo del 4 agosto.

Promosso dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzato da Sammauroindustria in collaborazione con l’Accademia Pascoliana, Sillaba e Romagna Banca, si parte il 16 luglio a Casa Pascoli per terminare il 7 agosto sempre nel Giardino della casa natale del poeta. La peculiarità dell’evento sta nell’originalità di produzioni realizzate ad hoc, alcune in anteprima nazionale, come sottolinea il direttore artistico della rassegna Miro Gori: “La caratteristica più profonda e originale del Giardino della poesia, oltre allo svolgimento nei luoghi dove risuona la poesia del grande Pascoli (la Torre e la Casa natale), è quella di realizzare ogni spettacolo appositamente per la rassegna. Ogni serata è pensata e costruita partendo da un’idea che viene poi sviluppata per quella precisa occasione. Insomma si tratta di una serie di anteprime preparate per il nostro pubblico. L’altra convinzione fondamentale che ci guida è che la poesia che a noi interessa è fatta non solo di parole, ma anche di suoni e di immagini”.

Il cartellone

Ad aprire la rassegna domenica 16 luglio (ore 21.15) nel Giardino di Casa Pascoli sarà un torneo. Sì avete capito bene, solo che la gara verterà sulle parole. Sono quelle dei Multiversi Poetry Slam, competizione nella quale i poeti provenienti da tutta Italia recitano le loro poesie, mentre una giuria li vota eleggendo un vincitore. Il torneo di questa rassegna è anche entrato nel circuito nazionale dell’evento. La serata è organizzata in collaborazione con Sillaba. Maestro di cerimonia: Lorenzo Bartolini

Martedì 18 luglio (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli) David Riondino omaggia Rocco Scotellaro nel centenario della sua nascita. Esattamente un secolo fa nasceva, in Basilicata, Rocco Scotellaro. Vita breve (muore nel 1953) ma intensa la sua: nella politica (sindaco socialista del paese natale partecipa coi braccianti alla lotta per le terre), nella letteratura meridionalista e nella poesia. David Riondino commenta e legge la sua opera accompagnato dal clarinetto di Fabio Battistelli.

Mercoledì 19 luglio (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli), Mauro Bonazzi, professore ordinario di storia della filosofia antica e medievale a Utrecht (Paesi Bassi), ritorna a San Mauro Pascoli. Dopo la partecipazione allo scorso Processo del 10 agosto (imputato Ulisse), questa volta dedica una serata alla Poesia della filosofia greca, di cui è uno dei principali studiosi in ambito internazionale.

Domenica 23 luglio (ore 21.15) il Giardino di Casa Pascoli ospita un concerto alquanto originale. Voce e chitarra sono di Alessio Lega, la narrazione è incentrata su Canti e storie dell’anarchia. Lega, principale “cantastorie” libertario, dà voce e suono alle canzoni del vasto repertorio anarchico, da Addio Lugano bella al Canto dei malfattori. La serata è aperta da un dialogo insieme a Gianfranco Miro Gori, su Pascoli e gli anarchici romagnoli, a partire dal libro Ceppo e mannaia. Anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo (Interno4 edizioni). Insieme a Lega sul palco, anche voce e fisarmonica di Guido Baldoni e percussioni e basso di Rocco Marchi.

Lunedì 24 luglio (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli) è il cinema al centro della scena con due film sui luoghi dove è nata la Costituzione: La buca (2019, 24 minuti) e Il tenente Vignola (2022, 26 minuti). Entrambi ambientati in Romagna tra l’inverno del 1943/44 e la Liberazione, raccontano storie di quotidiano eroismo, mostrandoci – secondo la famosa definizione di Piero Calamandrei – i luoghi dove è nata la Costituzione. Da un’idea di Ivano Artioli che ha curato soggetto e sceneggiatura, con la regia rispettivamente di Valerio Montemurro e Antonio Drago, tra gli interpreti Lelia Serra. Alla serata sono presenti registi, sceneggiatori e interpreti.

Giovedì 27 luglio (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli) serata dell’Accademia Pascoliana dedicata a ‘I Poemi conviviali di Giovanni Pascoli: una lingua antica per un’anima moderna’. In occasione della recente traduzione inglese di Elena Borelli e James Ackhurst, i Poemi conviviali diventano spettacolo di poesia e musica. Le musiche originali dell’arpista Marianne Gubri e del maestro Giovanni Tardini creano un affascinante intreccio di parole, suoni e lingue per una immersione nella classicità pascoliana. La serata sarà introdotta dalla sindaca Luciana Garbuglia e da Daniela Baroncini Presidente dell’Accademia Pascoliana.

Sabato 29 (ore 21.15 -Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli) anteprima nazionale con ‘Ungaretti per Banda’. La serata propone un viaggio nella poesia di Giuseppe Ungaretti, con particolare attenzione alle liriche scritte dal fronte della prima guerra mondiale sulla “pena” e il dolore della guerra. Produzione Giardino della Poesia, le musiche sono del complesso bandistico Amici della musica di San Mauro Pascoli diretto dal Maestro Fabio Bertozzi, le incursioni rock della band guidata da Yari Fabbri. Le voci recitanti sono di Mirko Ciorciari e Paolo Summaria.

Mercoledì 2 agosto (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli) è l’eterno “rivale” di Pascoli, Gabriele D’Annunzio, al centro della serata insieme a Patrizia Paradisi. Per non dormire è un viaggio lungo la vita del poeta pescarese accompagnata dalla musica dell’Ensemble Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Paradisi, studiosa di letteratura italiana, autrice del volume I motti di Gabriele d’Annunzio (Silvana Editoriale), racconta la spericolata vita del “vate” narrata attraverso i più efficaci motti da lui coniati, e mostrati nelle loro splendide immagini.

Venerdì 4 agosto (ore 21.30 – Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli, ingresso a pagamento) speciale fuori programma con Revèrso – Teatro all’aperto, con Roberto Mercadini, Denis Campitelli, attori e attrici a sorpresa. “Che verso fanno i romagnoli”, questo il titolo della serata appositamente ideata per Villa Torlonia Teatro, è dedicata alla poesia dialettale romagnola in forma di adattamento teatrale. L’idea è quella di presentare in forma scenica alcuni testi poetici e narrativi scritti dai più apprezzati autori dialettali come Raffaello Baldini, Olindo Guerrini, Giovanni Nadiani, Walter Galli, Tonino Guerra. Sarà Roberto Mercadini a condurre il racconto corale, interpretato da attori e attrici a sorpresa che daranno voce e corpo allo spettacolo.

Info e prenotazioni: 370 3685093 – spettatore@sillaba.org

Domenica 6 agosto (ore 6.00 – Giardino di Casa Pascoli) Un’alba con Nino Pedretti: “Al vòusi” a “La chèsa de témp”. Nel centenario della nascita del poeta di Santarcangelo, il primo a lasciarci tra i protagonisti di quella meravigliosa stagione dialettale detta del Circolo del giudizio, Gianfranco Miro Gori e Annalisa Teodorani ci conducono in un viaggio tra le sue poesie, accompagnati dalle musiche del duo Bertozzi (clarinetto) e Tura (pianoforte).

Ci sono tanti modi per raccontare Giovanni Pascoli. L’Accademia Pascoliana ha scelto l’originale strada della danza. Domenica 6 agosto (ore 21.15 – Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli) vanno in scena ‘Le fantasie di Zvanì’, la dimensione intima, famigliare e sentimentale del poeta di San Mauro raccontato attraverso un intreccio inedito di musica, danza e testi ispirati ai libri di Francesca Sensini. Il tema delle figure femminili nella vita e nell’opera di Pascoli viene così reinterpretato in modo del tutto nuovo, facendo rivivere le donne pascoliane tra realtà e immaginazione, vita e scrittura, esaltate dalla magia del teatro. La coreografia è di Paola Sorressa, la regia di Daniele Lamuraglia. La serata è introdotta dalla sindaca Luciana Garbuglia e da Daniela Baroncini Presidente dell’Accademia Pascoliana.

Lunedì 7 agosto (ore 21.15 – Giardino di Casa Pascoli) Serata con le streghe con Nevio Spadoni. Ribelli e “femministe” ante litteram, le streghe sono state protagoniste e vittime dell’odio e dell’intolleranza. Nevio Spadoni, poeta e drammaturgo tra i principali della letteratura in romagnolo, racconta, anche attraverso letture poetiche, la loro vicenda in Romagna. Lo accompagnano la chitarra di Egidio Collini e il violino di Stefano Martini.

Info. Il Giardino della Poesia è una rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria in collaborazione con l’Accademia Pascoliana, Sillaba e Romagna Banca. L’ingresso agli eventi è libero ad eccezione del 4 agosto.

In caso di maltempo gli spettacoli di Casa Pascoli del 18-23 luglio e 2 agosto si terranno presso la Casa dei Sammauresi (Via del Centro, 2), gli altri presso il centro di Documentazione adiacente al giardino di Casa Pascoli, mentre lo spettacolo di Villa Torlonia del 29 luglio sarà annullato. (Info 3355918055). Gli spettacoli dell’Accademia Pascoliana in caso di maltempo: serata del 27 luglio si terrà nel Centro di Documentazione; la serata del 6 agosto verrà annullata. Novità e notizie del Giardino della Poesia sui canali socia: Facebook e Instagram.