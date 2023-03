(Sesto Potere) – Forlì – 21 marzo 2023 – Venerdì 17 marzo, presso l’Aula Magna del Campus di Cesena si è svolta la cerimonia di assegnazione del Premio di Laurea Sergio Focardi, istituito da Ser.In.Ar. due anni fa per onorare la memoria dell’illustre professore.

Sergio Focardi, scomparso il 22 giugno 2013, è stato fino al 1990 preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Bologna e, successivamente, uno dei principali promotori della Laurea in Scienze Informatiche presso il Campus di Cesena: ha inoltre diretto la sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Negli anni ’90, poi, ha concentrato i propri studi scientifici sulla possibilità di ottenere la fusione fredda con reattori Nichel-idrogeno.

Il Premio è stato assegnato a Gianluca Aguzzi, a seguito di quanto decido dalla commissione giudicatrice composta dai prof. Matteo Ferrara, Vittorio Ghini, Luciano Margara e Mirko Viroli, per la sua tesi sul tema “Scafi web: a Scala-JavaScript platform for executing, simulating, and controlling aggregate computing systems”, presentata per conseguire per la laurea magistrale in Ingegneria e Scienze informatiche, nell’anno accademico 2019/2020, presso la Scuola di Scienze del Campus di Cesena.

Il riconoscimento (euro 3.000,00) è stato consegnato da Alessandro Ricci, Professore associato del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, che ha ricordato che il Premio Focardi non valuta unicamente il valore della tesi, ma anche la virtuosità del percorso di studio del vincitore, il cui patrimonio di conoscenza e competenza potrà essere speso per introdurre nella comunità economica creatività, sviluppo e innovazione.