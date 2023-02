(Sesto Potere) – Forlì – 8 febbraio 2023 – Fridays For Future Forlì, il movimento per il clima attivo in città e nel mondo da ormai quattro anni, annuncia la prossima ‘Marcia globale per il clima’ di venerdì 3 marzo 2023.

“Tra tre venerdì marceremo nuovamente nelle strade per dimostrare che nonostante tutti i problemi, ce n’è uno che li lega tutti e che unisce le generazioni, la crisi climatica ed ecologica. Invitiamo tutti i cittadini di Forlì a marciare con noi per il futuro delle giovani generazioni, che erediteranno la Terra, e per loro stessi, che respirano aria inquinata e sono vittima di eventi meteorologici sempre più estremi e distruttivi, che abbiamo visto accadere sempre più negli ultimi mesi, nel nostro Paese. La Marmolada, le Marche, Ischia, il Po in secca. Tutti eventi estremi, distruttivi, causati dal mix letale dei cambiamenti climatici e dell’incuria per il territorio. Per questo, faremo sentire ancora la nostra voce e saremo come sempre il megafono della comunità scientifica.”: elenca in una nota Fridays For Future Forlì.

Maggiori informazioni (ora e luogo) sulla manifestazione che si svolgerà anche nella nostra città verranno divulgate prossimamente.

Nelle precedenti occasioni è sempre partita in prima mattinata da Piazzale della Vittoria.