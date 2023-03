(Sesto Potere) – Forlì – 25 marzo 2023 – Ieri sera il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha nominato sette nuovi Coordinatori Regionali del partito. Questi i nuovi incarichi: per la Lombardia Alessandro Sorte; per il Veneto Flavio Tosi, per l’Emilia Romagna Rosaria Tassinari; per la Toscana Marco Stella; per il Molise Claudio Lotito; per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati; e per la Sicilia Marcello Caruso.

Le nomine così distribuite “al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale”: ha spiegato lo stesso leader di Forza Italia. Inoltre nominare, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, Berlusconi ha nominato Alessandro Cattaneo quale vice coordinatore nazionale di Forza Italia, con la delega alla organizzazione territoriale del partito

La deputata Rosaria Tassinari, già sindaco di Rocca San Casciano e assessore nella giunta forlivese del sindaco Zattini, è stata eletta alla Camera lo scorso 25 settembre nel collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, ed oggi ringrazia “vivamente” il presidente Silvio Berlusconi per la nomina con una lettera aperta.

“In questo partito e area politica ho sempre militato fin dal 1994, quando entrando in politica Lei ci ha indicato principi e ideali come la libertà, la moderazione, la cultura e l’impegno nella politica al servizio del bene comune. Tali principi e valori, che ci caratterizzano, hanno guidato me, i miei amici e i collaboratori nell’impegno politico quotidiano, durante gli ultimi decenni non facili ma esaltanti della storia sociale e politica del nostro Paese… Con questa nomina, insieme a tutti colleghi vecchi e nuovi delle regioni italiane, aumenterò il mio impegno, insieme a quello della Camera, per “arrivare pronti – come Lei ci chiede – alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e

radicata su tutto il territorio nazionale”.

“Nel ritenermi onorata per la sua nomina, cercherò di fare tutto il possibile per proseguire a radicare sul territorio emiliano romagnolo il nostro partito, che da anni sta già lavorando intensamente (in coalizione con le forze di centrodestra) e conquistando posizioni e ruoli di responsabilità in varie amministrazioni regionali, provinciali e comunali (fra cui Ferrara e Forlì) , nelle associazioni economiche e di categoria, nel mondo imprenditoriale, nel volontariato e nel terzo settore da Piacenza a Rimini. Per fare questo privilegerò i rapporti umani, il dialogo sincero, la collaborazione costruttiva e la responsabilità matura con tutti quelli che a qualsiasi livello si stanno impegnando in Forza Italia o simpatizzano con la nostra area politica, al fine di creare una rete solida e strutturale di relazioni umane, culturali e politiche”: conclude Rosaria Tassinari.