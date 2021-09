Forlì, presentato “Essenza di Prodigi”, Festival Nazionale di Monologhi

Si è svolta questa mattina presso la Fabbrica delle Candele di Forlì, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del progetto teatrale “Essenza di Prodigi”, Primo Festival Nazionale di Monologhi, organizzato da Fo_Emozioni in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì e Unione Italiana Libero Teatro Emilia Romagna che si terrà alla Fabbrica delle Candele dal 17 al 19 settembre 2021.

“Essenza di Prodigi – Città di Forlì”, è la nuova scommessa che FO_Emozioni vuole condividere con il pubblico, proponendo il 1° Festival Nazionale teatrale per Monologhi alla Fabbrica delle Candele. Un Cartellone selezionato con cura che presenta 5 interpreti d’eccellenza per spettacoli dai connotati drammatici, comici e fortemente originali con momenti di alta poesia. Ma è anche un fantastico incontro di artisti provenienti da ogni parte d’Italia per condividere, nella nostra Forlì, Teatro, convivio ed Emozioni. È in questi tempi complicati, è pura meraviglia…”: spiega Loretta Giovannetti, presidente di FO_Emozioni.

“FO_Emozioni” è l’Associazione delle Associazioni Teatrali Forlivesi che credono che: “il valore dell’unione di tutti i Gruppi abbia una valenza positiva e sia importante come percorso storico fatto da essi stessi per il loro radicamento nel territorio e per una articolata progettualità permanente e con un occhio attento alle nuove generazioni”.

PROGRAMMA ESSENZA DI PRODIGI

Venerdì 17 settembre, ore 21.00

Teatro Estragone (San Vito al Tagliamento-PD) presenta:

Norina Benedetti in “Virginia va alla guerra”

Info e prenotazioni tel.: 348 932 6539

email: grandimanovreteatro@gmail.com

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni)

Sabato 18 settembre, ore 20.00

Compagnia Imprevisti e probabilità (Formia-LT) presenta:

Valentina fantasia in “Gli strumenti della bramosia”

La Corte dei Folli (Fossano-CN) presenta:

Stefano Sandroni in “Una patatina nello zucchero”

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni)

Domenica 19 settembre, ore 20.00

Fondazione Ciccio Marzano (Bovalino-RC) presenta:

Marco Mittica in “Il Palazzone industriale di spalle al mare ovvero perché sono tornato in Calabria”

Teatro Armathan (Verona) presenta:

Marco Cantieri in “Go Willy, go!”

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro (Fo_Emozioni).

Nella foto in alto da sx: Marco Viroli (Fabbrica delle Candele), Antonio Sotgia (FO_Emozioni), Nicholas Rossi (FO_Emozioni), Loretta Giovannetti (FO_Emozioni), Alvaro Evangelisti (UILT Emilia Romagna), Paola Casara (Comune di Forlì), Ester Biasizzo (FO_Emozioni).