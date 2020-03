Forlì, Fratelli d’Italia: il benevenuto di Minutillo a Ragni

(Sesto Potere) – Forlì – 11 marzo 2020 – “Come rappresentante di fratelli d’Italia non posso che accogliere con piacere Fabrizio Ragni nel nostro gruppo. Fabrizio Ragni ha una storia sicuramente affine con Fdi che in questi anni si mal convogliava con le scelte di Forza Italia a livello nazionale”: queste le parole di Davide Minutillo, capogruppo comunale di Fratelli d’Italia a Forlì, all’ingresso di Ragni nella formazione politica di Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia è un movimento in grande crescita e le ultime elezioni regionali lo hanno certificato e accreditato come il quarto partito a livello locale. Assieme ad alcuni amici abbiamo iniziato un percorso ormai sette anni fa e i risultati in tutta la provincia si sono potuti da sempre toccare con mano”: continua Minutillo.

“Chi sceglie di aderire a Fratelli d’Italia lo fa con la consapevolezza di voler collaborare con il gruppo cittadino e provinciale che rappresento concretamente con il consenso della gente. L’adesione parte innanzitutto dal rispetto della classe militante che in questi anni difficili ha combattuto contro tutto e tutti e senza chiedere posizioni di rendita e sposando le nostre battaglie politiche a livello cittadino e nazionale. Come fratelli d’Italia continueremo a lavorare per il cambiamento di Forlì che i cittadini ci hanno richiesto alle ultime elezioni amministrative. Sono sicuro che con Fabrizio si potrà avviare un percorso positivo”: conclude Davide Minutillo.