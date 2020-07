Forlì, evento annuale Opera salesiana con la ministra Bonetti

(Sesto Potere) – Forlì – 20 luglio 2020 – Educazione, famiglie, imprese, economia: ha spaziato a tutto campo l’intervento della ministra Elena Bonetti a “Insieme per la ripresa”, l’evento annuale promosso dal Centro di formazione dell’opera salesiana a Forlì che ha potuto contare sulla presenza della ministra grazie alla collaborazione del deputato forlivese di Italia Viva Marco Di Maio e alla capacità organizzativa del direttore del centro, Sergio Barberio, assieme a tutti i formatori e collaboratori del centro.

“Una comunità che ha saputo mettere al centro l’educazione e la formazione dei giovani. Una comunità che ha saputo scegliere il coraggio della speranza”, ha detto la ministra Bonetti lasciando il Cnos, dopo essersi intrattenuta per tutta la serata incontrando imprenditori, esponenti del mondo volontariato, il vescovo Livio Corazza, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il presidente e la vice presidente della Fondazione CariFO, Roberto Pinza e Monica Fantini, insegnanti della scuola pubblica e paritaria e tanti cittadini.

“Politiche economiche, educative e famigliari non sono mondi distinti, ma sempre più devono integrarsi e interagire – ha detto Marco Di Maio -: questa è una delle ragioni del nostro impegno per il presente e per il futuro. E il motivo per il quale faccio sempre il possibile per portare il Governo a contatto con questa realtà che è crocevia tra formazione, scuola, impresa, associazionismo, volontariato. Grazie a Sergio Barberio e a tutti i suoi collaboratori per la straordinaria organizzazione”.

Al termine dell’evento la ministra ha vestito anche i “panni” della valletta, aiutando il direttore del centro di formazione a consegnare i doni e le benemerenze a imprenditori e personalità che con la loro collaborazione hanno contribuito a far crescere il Cnos e a far compiere a moltissimi ragazzi esperienze lavorative utili per il loro futuro e quello delle aziende.