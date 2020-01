Forlì, domani la XXII Assemblea annuale del Mar

(Sesto Potere) – Forlì – 10 gennaio 2020 – “La Romagna dovrà restare sempre una subregione?”: questo il tema della XXII Assemblea annuale del MAR – movimento per la autonomia della Romagna che si terrà domani , sabato 11 gennaio, a Forlì , presso il Grand Hotel in via del Partigiano n.12, dalle ore 9 alle ore 17.

“A pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna – si legge in una nota del MAR – ancora non giunge una chiara risposta a questa domanda da parte dei partiti politici e dalla gran parte dei candidati. Che vogliono farne della Romagna? Quali progetti istituzionali? La attuale regione, composita e innaturale a nostro parere, ha funzionato? Per la Romagna è stato un vantaggio essere accorpata alla limitrofa Emilia? Non è forse meglio avviare un percorso democratico al fine di chiedere ai cittadini romagnoli (e solo ad essi) se desiderano costruire un ente istituzionale romagnolo unico e svincolato dall’Emilia?”

Queste domande verranno poste sabato a partire dalle ore 9 ed i lavori del congresso del MAR si protrarranno per tutta la giornata.

L’assemblea del MAR sarà arricchita dalla confermata presenza di esponenti di forze autonomiste di Toscana e Veneto nonché da una delegazione del Comitato Montecopiolo e Sassofeltrio in E-R.

La cittadinanza romagnola è invitata unitamente ai candidati alle imminenti elezioni regionali e ai rappresentanti delle categorie economiche e sociali.