Forlì: delegazione Sikh ricevuta in municipio

(Sesto Potere) – Forlì – 19 luglio 2019 – Nella mattina di oggi, venerdì 19 luglio 2019, il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto in Municipio una delegazione della Comunità Sikh per un momento di presentazione e di confronto in vista della cerimonia commemorativa in ricordo dei Caduti Sikh che si svolgerà sabato 3 agosto presso il cimitero dell’Indian Army di via Ravegnana, a Forlì.

Il ricordo dei caduti della Comunità Sikh è diventato un appuntamento ormai consolidato per la città di Forlì, che lo ospita sin dal 2007.

Una celebrazione che sta riscuotendo una partecipazione delle Comunità Sikh di buona parte del Nord Italia, non soltanto Emilia Romagna, ma anche: Veneto e Lombardia, e si sono anche registrate presenze di gruppi provenienti da India, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti.