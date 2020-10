Forlì, Bonaccini al Morgagni: tributo a chi ha fronteggiato il Covid

(Sesto Potere) – Forlì – 6 ottobre 2020 – La giunta regionale al completo, con il Presidente Stefano Bonaccini, ha incontrato ieri all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì tutti gli operatori sanitari forlivesi, in presenza del Sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, del Direttore Generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori e del direttore sanitario, Mattia Altini. Ad introdurre l’intervento del Presidente, Paolo Masperi, direttore sanitario dell’ospedale di Forlì, che ha ringraziato la Giunta per la visita e tutti gli operatori che si sono impegnati e si impegnano nella lotta al COVID 19.

“E’ la quinta provincia che visitiamo oggi – ha spiegato Bonaccini – Siamo venuti di persona per ringraziarvi di quello che avete fatto e state facendo.Avete messo a rischio la vostra vita per lottare contro la pandemia. Se altri Stati avessero preso esempio dall’Italia forse non saremmo a questo punto. L” Italietta’, come qualcuno l’aveva definita, ha dato lezioni agli altri ed ora è uno dei Paesi più sicuri al mondo. Dopo questa prova spero che nessuno, mai più, mi venga a dire che bisogna privatizzare la sanità pubblica dell’Emilia Romagna…”



Il Presidente ha poi illustrato gli interventi che la Regione metterà in campo per il comprensorio forlivese : una nuova Casa della salute a Forlì da 11 milioni di euro e lavori all’ospedale Morgagni-Pierantoni per realizzare 6 ulteriori posti letto in terapia intensiva (con una spesa di 1,4 milioni di euro), un altro intervento per 4 posti letto in medicina d’urgenza e 12 in pneumologia (per un costo di 1.834.500 euro).

“Tra pochi giorni – aggiunge- sarò di nuovo a Forlì per l’inaugurazione del corso di Laurea in Medicina dell’Università di Bologna. Concludo questo intervento dicendovi un grande grazie, da parte di tutti. Eroe è chi fa quello che può e voi siete stati eroi.”