Forlì, all’8^ Festa della Cgil: Camusso, Landini, Caselli e Bonaccini

(Sesto Potere) – Forlì – 28 agosto 2019 – Al Circolo Arci San Lorenzo in Noceto, Forlì, prenderà il via dal 31 agosto al 4 settembre l’8° edizione della Festa Cgil Forlì “Facciamo Quadrato”. Cinque giornate organizzate grazie all’impegno di tante volontarie e volontari e grazie alla collaborazione di Anpi, Libera ed Emergency. L’intento è quello di offrire a Forlì un luogo di discussione alternativo e di approfondimento con autorevoli protagonisti del sindacato, della politica, delle istituzioni e della società civile.

La cittadinanza è invitata al taglio del nastro che si terrà sabato 31 agosto alle 18.00 assieme all’Anpi con inaugurazione della mostra di Tinin Mantegazza “Tavolicci una storia terribile” .

La festa come sempre è anche un momento di svago: ristorante romagnolo aperto tutte le sere dalle ore 19.

Non mancherà la musica: Domenica 1 settembre dalle ore 17 si terrà il contest musicale delle band emergenti, lunedì sera musica dal vivo con Moreno, martedì concerto ad ingresso libero dei Khorakhanè e mercoledì 4 settembre prima e dopo il dibattito concluderemo la serata con il Tour 2019 di Luca Taddia e Fabio Cremonini.

Il programma dei dibattiti (info su www.cgilfo.org) prevede:

Domenica sera alle 21 si discuterà della Forlì del Futuro , con la presenza di Cgil Cisl e Uil, il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’onorevole Marco di Maio, il presidente della Fondazione Roberto Pinza assieme al presidente regionale di Ires Cgil Emilia Romagna Giuliano Guietti.

Lunedì 2 settembre alle ore 17.30 discuteremo di Economia Circolare con la gradita presenza tra gli altri di Elly Schlein già parlamentare Europea e alle 21 di “Un nuovo patto per la regione del domani” con il Presidente della regione Stefano Bonaccini e il Segretario della Cgil Emilia Romagna Luigi Giove. Tra gli ospiti anche Rosy Bindi già

ministro della sanità.

Martedì 3 settembre alle ore 17.30 partendo dalle differenze salariali che vedono le donne, anche sul nostro territorio, avere un salario medio annuale inferiore del 33% a quello degli uomini, discuteremo di parità di genere con Laura Boldrini deputata, ex Presidente della Camera, Susanna Camusso Cgil Nazionale, Marianna Aprile Giornalista e Eloisa Betti docente di Storia del lavoro.

In ultimo mercoledì 4 settembre alle ore 17.30 discuteremo di legalità con la partecipazione tra gli altri di Paolo Borrometi Giornalista Presidente di Articolo 21, Vincenza Rando Vice Presidente Nazionale Libera e in serata alle 21 ci confronteremo con, Rossella Miccio Presidente di Emergency, Gian Carlo Caselli ex magistrato, Maurizio Landini Segretario Generale della Cgil Nazionale intervistati da Massimo Franchi de Il Manifesto.