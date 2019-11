Forlì, al via il Salone dell’Orientamento

(Sesto Potere) – Forlì – 21 novembre 2019 – Tutto è pronto per l’apertura del Salone dell’Orientamento che si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 novembre 2019 alla Fiera di Forlì. Il momento inaugurale è in programma alle ore 11:00 di venerdì 22 novembre alla presenza dei rappresentanti delle realtà impegnate nell’organizzazione. L’iniziativa si presenta con un potenziale di alti numeri sia in termini di partecipazione di studenti delle superiori e medie (già oltre 3 mila le prenotazioni di ragazze e ragazzi), sia di stand allestiti.

L’evento è organizzato da Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Scolastico Provinciale, Camera di Commercio della Romagna e Techne, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Enti di formazione e Imprese.

Il Salone punta ad offrire ai giovani e alle famiglie informazioni, stimoli e strumenti utili alla costruzione del loro futuro scolastico e professionale. Nel corso delle due giornate verranno trattati tematiche inerenti il mondo del lavoro, i fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese, le competenze trasversali e specialistiche necessarie per affrontare i cambiamenti in atto nel sistema socio-economico e delle professioni, attuali e future. E’ prevista, inoltre, un’area dedicata ai servizi di orientamento.

L’iniziativa è aperta a tutti: giovani delle scuole, famiglie, associazioni, cittadini. L’ingresso è gratuito.