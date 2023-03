(Sesto Potere) – Roma – 11 marzo 2023 – Il 14 marzo in occasione della giornata internazionale del “π” greco presso l’aula Icaro 2 del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì, alle ore 17:00, sarà presentata la collana “Dialogo tra fotografia e parola” a cura di Roberto Besana, in memoria di Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore. Scomparso, prematuramente, il 18 dicembre 2020 Greco è cittadino onorario di Forlì dal 21 marzo 2017

La pubblicazione della collana si inserisce nell’ambito di un progetto editoriale dedicato alla natura, all’ecologia, all’ambiente di Toepffer/Oltre edizioni.

L’idea era quella di una serie di opere che partendo da una fotografia, potessero stimolare l’attenzione verso i temi che da sempre interessavano Pietro Greco e Roberto Besana, cercando così di parlare ad un pubblico più vasto con modalità comunicative differenti. Purtroppo la sorte ha impedito a Pietro di continuare a lavorare a quel progetto, così Roberto Besana ha deciso di trasformarlo in un tributo all’amico, chiedendo ad altri 65 amici di Pietro (65 come gli anni che aveva al momento della sua morte) di scrivere pensieri, parole, riflessioni sul nostro paesaggio in cambiamento a corredo delle sue 65 foto.

L’idea era quella di consegnare metaforicamente la sua penna a tanti scienziati, scrittori, giornalisti che ne prendessero l’eredità culturale e ne completassero l’opera ed il pensiero sviluppando il volume “il Paesaggio – dialogo tra fotografia e parola” come tributo alla sua vita. Con questo limite, il curatore non ha potuto raccogliere i contributi di tutti quanti lo hanno stimato, ed ecco allora che, con lo stesso immutato entusiasmo, altri 67 amici hanno dato vita ai testi del volume l’Acqua. Così facendo, si è potuta ottenere un’opera che rispecchiasse nel profondo le caratteristiche di ecletticità culturale di Pietro affrontando il tema dell’acqua nell’arte, nella scienza, nella fisica, nell’astronomia, nella società, nella storia, nell’ambiente, o solo nel ricordo.

Apriranno l’evento del 14 marzo con i saluti di rito Marco Lega, dirigente scolastico del liceo classico Morgagni, e Paola Casara, assessore alla scuola del Comune di Forlì. Interverranno poi Roberto Besana, curatore del libro, fotografo e divulgatore, Elena Gagliasso, Università La Sapienza di Roma e Roberto Camporesi, presidente dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Graditissima ospite dell’incontro sarà Emilia Di Pace, moglie di Pietro Greco

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.