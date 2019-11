Forlì, 500 persone all’evento di presentazione di Italia Viva

(Sesto Potere) – Forlì – 24 novembre 2019 – Presentato nella sala dell’Ex Cinema Mazzini il progetto politico di Italia Viva a Forlì , sul palco si sono alternati Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera dei Deputati di Italia Viva, il parlamentare Marco di Maio e la sindaca di San Lazzaro in Savena, Isabella Conti. I promotori dell’evento parlano di una partecipazione di 500 persone, le forze dell’ordine dicono 200.

Maria Elena Boschi ha detto: “Dopo Brescia e Bolzano, ieri con Italia Viva a Forlì e Urbino. Insieme a Marco Di Maio e Lucia Annibali abbiamo incontrato e ascoltato tante persone in gamba: amministratori locali, medici, giovani studenti, mamme. La politica non può essere solo selfie e strette di mano, deve essere anche ascolto vero”.

Dopo il suo intervento, conversando sull’attualità politica, Maria Elena Boschi ha confermato il sostegno al governatore uscente dell’Emilia-Romagna: “noi di Italia Viva non abbiamo mai avuto dubbi sull’appoggio a Stefano Bonaccini, quindi convintamente sosteniamo la sua candidatura e chiaramente lo faremo col massimo dell’impegno nell’interesse dell’Emilia-Romagna. Credo che non ci possano essere dubbi tra un presidente della Regione che ha lavorato bene in questi cinque anni per questa comunità e una candidata che non conosce nemmeno i confini della propria regione”.

Da parte sua Marco Di Maio ha aggiunto: “E’ stata una giornata emozionante! Il battesimo di Italia Viva a Forlì, la mia città, con centinaia di persone che ringrazio una ad una. Da tutti gli interventi sul palco non una parola contro qualcuno; ma molte idee e proposte da parte di giovani, donne, persone note e altre che la prima volta hanno scelto di mettersi in gioco. Con la partecipazione di due amiche con cui sono orgoglioso di percorrere questa strada nuova e non battuta: Isabella Conti e Maria Elena Boschi. Adesso tutti insieme a fianco di Stefano Bonaccini e Claudio Vicini (che sarà inserito nella lista del presidente, ndr) per l’Emilia-Romagna e il nostro territorio.

Al centro dell’incontro anche le infrastrutture e l’aeroporto di Forlì. La Boschi ha ricordato che assieme a Di Maio, Italia Viva ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per garantire il presidio dei vigili del fuoco all’aeroporto di Forlì “dopo tante promesse non mantenute da Salvini come ministro dell’Interno”.

Durante l’incontro, infine, la sindaca Isabella Conti ha portato la sua testimonianza di amministratore locale, presentando ai simpatizzanti locali le iniziative innovative messe in campo durante la sua esperienza da prima cittadina di San Lazzaro in Savena.

