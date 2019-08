Finanza, interventi anticontraffazione nei lidi ferraresi

(Sesto Potere) – Ferrara – 8 agosto 2019 – A Lido di Spina i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara e della Tenenza di Comacchio hanno sequestrato, in distinte operazioni, oltre 2.300 fra articoli, accessori ed etichette delle più note marche di moda e denunciato due senegalesi, per aver introdotto nel territorio dello Stato, a fini commerciali, prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti.

Gli articoli sono stati rinvenuti, in due appartamenti di Lido Spina, nella disponibilità degli indagati. Le abitazioni fungevano da veri e propri laboratori e depositi utilizzati per il confezionamento e lo smistamento della merce da mettere illegalmente in circolazione per la successiva vendita non solo sui Lidi comacchiesi ma anche fuori provincia.

I soggetti indagati, con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, erano già noti alle Fiamme Gialle per precedenti denunce per detenzione e vendita di marchi con segni distintivi falsi. In particolare uno dei due soggetti era stato notato a Ferrara, dove era in contatto con diversi clienti per piazzare la merce.

I successivi controlli permettevano di acquisire una serie di elementi che confermavano le ipotesi investigative e consentivano di individuare le basi logistiche dei due senegalesi ubicate a Lido di Spina. La perquisizione in uno dei

due appartamenti scattava proprio a seguito di un intervento effettuato da una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nel corso del quale veniva fermato, a Ferrara, un soggetto residente nel mantovano che all’interno della propria auto nascondeva, in grossi sacchi, decine fra giubbotti, scarpe e borse, recanti marchi di noti brands: la merce era stata acquistata proprio da uno dei due senegalesi indagati e non risultava accompagnata da alcun documento che ne giustificasse la provenienza.

Per tali circostanze è subito scattato il sequestro dei beni rinvenuti, in considerazione del fatto che per le modalità di trasporto e detenzione gli stessi non potevano che venire da laboratori e depositi clandestini dove vengono confezionati per essere poi immessi illecitamente sul mercato a prezzi concorrenziali.

La lotta alla contraffazione rientra fra le attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria sistematicamente pianificate dalla Guardia di Finanza per disarticolare, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, l’intera filiera di produzione e commercializzazione dei prodotti illegali.

Il fenomeno del falso – spiega la Guardia di Finanza – rappresenta uno dei crimini maggiormente dannosi per l’economia legale perché integra una pluralità di condotte illecite, che vanno dal lavoro nero ed irregolare, all’immigrazione clandestina, all’evasione fiscale, al riciclaggio, al commercio abusivo.