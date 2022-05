(Sesto Potere) – Castrocaro – 17 maggio 2022 – Raduno Festival del camper nel fine settimana 20-22 maggio 2022 a Castrocaro Terme-Terra del Sole: imperdibile appuntamento nel cuore della Romagna – Toscana per gli amanti del Plein air e dell’ outdoor.

Un fantastico week end col camper, un intrigante carosello di eventi e attività all’aria aperta con la quale i camperisti potranno vivere ed apprezzare contesti e atmosfere di questa parte peculiare di Romagna: la suggestiva Storia medioevale e rinascimentale raccontata dalle visite a urbanistica e monumenti in Castrocaro e Terra del Sole; escursioni a piedi ed in e-bike nel paesaggio verdeggiante della campagna collinare; degustazioni guidate alla scoperta del pluripremiato olio extravergine d’oliva locale, nonché assaggi di vini romagnoli sapientemente abbinati a cioccolato.

Non mancano nel programma del weekend una ‘Caccia al Tesoro’ per grandi e piccini, e due momenti di brindisi conviviali nei quali la comunità locale saluterà il popolo dei camperisti: venerdì 20 maggio la serata romagnola di benvenuto, con aperitivo e musica; domenica 22 maggio a mezzogiorno, presso il Mercato Contadino Km.0, aperitivo di arrivederci con la Banda Cittadina.

I cittadini sono invitati.

L’ iscrizione al Raduno è gratuita.

Per iscriversi al raduno Festival del camper, prenotando il posto camper (a richiesta anche energia elettrica), telefonare al numero 0543 769631 o aderire via mail a info@castrocarotermeterradelsole.travel .

Stessi recapiti per prenotare le singole attività; prenotazioni che si possono effettuare anche nel corso delle tre giornate.